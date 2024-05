Despedida y cierre, ambas cosas, para un Colegios Diocesanos que concluye el curso 2023-2024 camino de la Regional de Aficionados, allí donde hace un año se proclamaba campeón iniciando una nueva aventura en una Tercera RFEF que ha disfrutado un poco y sufrido demasiado. «Sabíamos dónde nos metíamos» reconocía IvánLastras, entrenador de un Colegios Diocesanos que nunca se ha engañado.Sabían que seguir en Tercera lo tenían muy caro. Lo intentó, lo tuvo por momentos en sus manos y a todos se les ha quedado esa sensación de que lo podían haber logrado. No pesa el descenso, sino el amargor de que con poco más les habría llegado. Echar la vista atrás es recordar las derrotas con el Laguna o la Ponferradina B, lamentar aquel empate inoportuno ante los bercianos o los dos ante el Villaralbo. Demasiados 'y si' para un equipo que, pese a todo, ha mantenido viva la 'llama' hasta el último momento.

Última jornada, todo decidido. «Cuando acabamos el partido ante el Almazán lo primero que sentí fue pena pero tras ello, ya en el autobús, lo que sentí es alivio.Se acabó el sufrimiento. Nos hubiera gustado llegar con opciones a la última jornada pero... Dependíamos de otros resultados –lo que hiciera el Villaralbo, que cumplió su parte– que era lo que no queríamos. Aún así acabamos con la conciencia tranquila.Hemos trabajado mucho.No sabemos cuándo volveremos, por lo que debemos afrontar el partido del sábado como una oportunidad de soltarnos.Ya no hay nada en juego, tenemos que hacer lo mejor posible el último partido» valora IvánLastras el duelo de este sábado –16,00 horas– ante el Sancti Spíritu ante una Leonesa B que ya no tiene nada en juego.Pase lo que pase el equipo será cuarto y se medirá en los playoffs al Atlético Tordesillas, tercero.

«Queremos morir con las botas puestas, hacer el mejor partido posible ante la gente que nos ha estado apoyando en las buenas y en las malas y agradecer todo lo que han hecho por nosotros» comenta IvánLastras ante un partido en el que seguirá dando la oportunidad a los que menos han jugado.