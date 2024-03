Defensa de la cultura española frente a las críticas de Díaz

El sector hostelero de Ávila rechaza con contundencia las declaraciones efectuadas el pasado lunes por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, criticando los horarios nocturnos de la hostelería, y en la línea de lo expresado por la Confederación de Hosteleros de España, considera que no debemos europeizar nuestro país, sino defender la cultura española.

Frente a la afirmación de Díaz de que «no es razonable que España sea un país en el que convoquemos a reuniones a las ocho de la tarde, no es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada», la hostelería de Ávila, a través de su presidente, David Sánchez, subraya que «la hostelería en España es como es y las costumbres de los españoles son como son, y no cenamos ni a las seis ni a las siete de la tarde, sino a las diez o las onche de la noche... salimos tarde y estamos hasta tarde».

Pero además, como apunta el presidente de la Federación Abulense de Hostelería, «todo esto genera empleo y masa salarial, y todos los empresarios del sector saben que se tiene que trabajar 40 horas semanales o 38 si lo llegan a bajar, pero eso es una cuestión organizativa, y la vicepresidenta segunda no puede decir hasta qué hora debe abrir un establecimiento, porque es nuestra forma de vida y de hecho mucha gente en Europa tiene envidia de nosotros y hay países en los que abren hasta tarde también y quieren trabajar de otra manera».

Por ello deja claro que «nosotros vamos a seguir haciendo las cosas en función de la demanda de la gente y no creo que haya que entrar en ninguna polémica por esto». Pone como ejemplo, las bodas, que «empiezan tarde, a las 21,00 o las 22,00 horas, y acaban a la 1 de la madrugada, y se pregunta a ese respecto si «tenemos que renunciar a ellas, porque los eventos en España son así y hay que ser realistas con lo que existe».

Entiende David Sánchez que «más que referirse a que se cierra muy tarde, a lo que creo que Yolanda Díaz quería referirse es a las horas de trabajo, pero claro, en hostelería hay muchos negocios que no solo tienen licencia de restauración, sino también de pub, y ahí cierran más tarde porque la gente se toma también sus copas». Por ello cree el presidente los hosteleros abulenses que «si algún día tienen que cambiarlo, lo harán la sociedad y la demanda, nadie más».

Y no se trata de una opinión aislada del presidente de la Federación Abulense de Hostelería, que además es responsable del Hotel Restaurante Cuatro Postes de la capital, sino de un criterio generalizado dentro del sector en Ávila.

Así lo demuestra, por ejemplo, José Rufes, del Restaurante La Santa, que aunque reconoce que a su negocio no le afectan las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno porque «a esas horas ya no estamos trabajando», sí deja claro que no está de acuerdo «para nada» con que «se meta con nuestra forma de trabajar».

«Desde la pandemia hemos comprobado que la gente no está hasta la una de la mañana, ni yo estoy hasta las dos, porque además la normativa no lo permite, ya que hay que cerrar a la una y media», comenta Rufes, quien aclara que «el público viene a cenar antes y por tanto lo que plantea Yolanda Díaz no me afecta, pero como empresario me parece una ridiculez que se meta en ese jardín». «Dicen que hay que subir los sueldos y estoy de acuerdo, pero si al mismo tiempo bajamos el tiempo de trabajo no sé cómo vamos a pagar», señala el responsable del Restaurante La Santa, quien entiende que Díaz «debería preocuparse de otras cosas».

«Tengo 73 años y llevo viviendo de la hostelería toda la vida y en España este sector es imprescindible, porque muchísima gente nos visita porque aquí se alterna bien, se vive bien, se come bien y se bebe bien, y si acabamos con todo eso...», afirma José Rufes, quien pide que «dejen en paz a la hostelería, que es un sector que lo ha pasado muy mal en pandemia».

En la misma línea habla Óscar Herrero, del Restaurante Sol, quien asegura que no está de acuerdo «en absoluto» con que Yolanda Díaz «se meta en asuntos que son competencia de cada comunidad autónoma. Además, cada local tiene su licencia con horario de apertura y de cierre».

También señala Herrero que «cuantas más horas esté abierto, más gente contratada se necesita y además es el cliente el que marca el horario, porque si quiere tomar una copa tienes que atender su demanda» por lo que pide la a vicepresidenta segunda que «no se meta con el trabajo de la hostelería».

Estas declaraciones desde Ávila van, como comenta el presidente de la Federación Abulense de Hostelería, David Sánchez, en la misma línea de las efectuadas esta misma semana por el presidente de la Confederación de Hosteleros de España, José Luis Yzuel, que utilizó una expresión muy coloquial para referirse a las palabras de Yolanda Díaz, al afirmar que «meó fuera del tiesto con sus declaraciones» y a que «no se puede generalizar con que los restaurantes cierran a la una».