Fotografía, cultura y arte, juntos en un festival

El centro municipal de exposiciones y congresos LienzoNorte acogerá el próximo mes de enero la tercera edición del Festival Sugar & Kids de fotografía infantil, que espera reunir a más de 500 participantes, y que contará con algunos de los mejores fotógrafos nacionales e internacionales.

El alcalde accidental y consejero delegado del Lienzo Norte, José Ramón Budiño, junto a representantes de la organización del festival, presentaron esta tercera edición, que recala en Ávila después de haber estado en años anteriores en Valencia, en la primera edición, y en Málaga, el año pasado.

Pepa Valero, una de las organizadoras del evento, destacó que «es un festival de fotógrafos infantiles, pero está abierto a todo tipo de fotógrafo profesional porque lo que pretendemos es elevar un poco la categoría de la fotografía, y sobre todo a la fotografía de familia de niños porque está un poquito maltrecha, ya que hay una herencia cultural el pensar que el fotógrafo, y sobre todo el fotógrafo infantil, es una profesión un poco menor».

Valero destacó el valor del festival no sólo como punto de encuentro y de aprendizaje, sino como un lugar en el que «saber cómo empezar un negocio de este tipo porque mucha gente sale perdida y lo que intentamos es darle un asesoramiento no solamente a nivel técnico, fotográficamente hablando, sino también un servicio a la hora de saber cómo montar un negocio y que le sea rentable. Todo eso está incluido en el Sugar, aparte de ponencias de alto nivel, con fotógrafos súper referentes que están ahora mismo moviéndose por toda España, y también habrá fotógrafos franceses, de Canadá o de Nueva York. Habrá un gran nivel fotográfico».

La elección de Ávila como sede este año se explica desde la organización porque «la ubicación es excelente. Al estar en el centro de España todo está cerca para llegar, y el marco es incomparable, con todas las ventanas del Lienzo Norte mirando a la Muralla», y como «este es un festival de fotografía, pero no solamente es eso, sino que también es cultura y arte y queremos fomentar eso, la ciudad de Ávila va a estar totalmente integrada dentro de lo que es este festival. No nos dedicamos solamente a hacer una ponencia y ya está, sino que todo está envuelto en la cultura de Ávila, por eso queremos que haya producto de Ávila, que haya gente que tiene productos artesanos para que vengan a enseñar un poco todo lo que es Ávila y todo lo que implica», comentó Valero, quien informó también que «tenemos dentro del festival actividades concretas que van a recordar a Ávila, que va a estar implicada totalmente dentro de lo que es todo el festival, no solamente en las ponencias, sino también en todas las actividades extra que hay por fuera».

El primer día del festival será el 28 de enero del año que viene con una fiesta de bienvenida que será gratuita, para luego continuar los días 29, 30 y 31, para los que ya será necesario el contar con una entrada que podrá adquirirse en la web del festival y que tiene dos modalidades, la presencial, denominada 'Sugar Muralla', a un precio de 299 euros, y otra online, con el nombre 'Sugar Revolconas», que costará 199. Además, habrá ponencias y 'workshops' «con precios muy asequibles, teniendo en cuenta quienes serán los ponentes», concluyó Pepa Valero.