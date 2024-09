Sin rocódromo, sin la Escuela de Escalada de Nosolocuerda

Sin rocódromo y sin Escuela de Escalada y Montaña de Nosolocuerda. Es uno de los 'daños colaterales' de las importantes obras que se van a desarrollar en el pabellón municipal de SanAntonio durante los próximos meses. Una intervención que obligará a cerrar el pabellón y que ha obligado a buscar alternativas para reubicar los diferentes deportes, actividades y clubes que tenían en este pabellón cubierto su habitual 'casa'. Un quebradero de cabeza al que poco a poco se ha ido dando una solución. Sin embargo no todas las actividades tienen la opción de un 'plan B'. Es lo que ocurre con el rocódromo y la escalada. «No hay una instalación similar». Porque aunque las obras se van a desarrollar por fases, no afectando por igual a unas estancias que otras, finalmente Nosolocuerda, el club que lleva a cabo su actividad en el rocódromo, ha decidido no llevar a cabo su ya conocida Escuela de Montaña y Escalada.

«Este año hemos decidido no comenzar la escuela ya que no hay certeza de las fechas en las que va a estar cerrado el rocódromo» explicaba en este sentido Rubén Rúa, presidente de Nosolocuerda. «En principio las obras no empezarán hasta enero pero a partir de ahí no sabemos cuándo vamos a poder retomarlo y por eso no podemos comprometernos con nuestros alumnos únicamente para lo que resta de este año» señalan. Reconoce Rubén, como apuntan desde el propio Ayuntamiento de Ávila, que se está intentando «minimizar» el tiempo y el impacto de las obras.En el caso concreto del rocódromo, se trata de un espacio con «acceso independiente» y que «no se verá afectado por la mayoría de las obras». De ahí que en las reuniones mantenidas en su momento con el club se acordó suspender la actividad el menor tiempo posible, únicamente cuando las obras les alcanzasen, en este caso los trabajos que se lleven a cabo en la pared y parte de la cubierta. «El ayuntamiento está intentando minimizar el tiempo de las obras de la parte del frontón –donde está el rocódromo– pero como en todas las obras hay muchos factores que influyen y no se puede saber cómo se van a desarrollar» por lo que desde el club han decidido suspender este año una actividad que venían realizando desde 2015.

«Las obras son muy necesarias pero para hacerlas no queda otra que cerrar la instalación» asumen desde Nosolocuerda. «El mayor problema que tenemos nosotros respecto a otros clubes es que no hay otra instalación donde se pueda desarrollar nuestra actividad» lamentan.

Rehabilitación integral. Acaba de cumplir 30 años el pabellón de San Antonio y las obras que se van a poner en marcha son las más importantes que se han desarrollado en este espacio. Se ha sacado a licitación la intervención por valor de 1,4 millones de euros con un plazo de ejecución de 9 meses. Una intervención incluida en la convocatoria del Consejo Superior de Deportes bajo la denominación 'Turismo Deportivo Sostenible' con el objeto de promover las actuaciones de reforma sostenible e inclusiva de instalaciones y espacios deportivos. De esta manera, se realizarán mejoras en la eficiencia energética, la accesibilidad y la digitalización, principalmente.

Se va a cambiar el revestimiento de cubiertas y las carpinterías existentes para mejorar el aislamiento, se instalarán luces LED, se sustituirá el actual sistema de calefacción de caldera de gasóleo por otro de aerotermia, se implantará un sistema de placas solares fotovoltaicas para generación de electricidad como apoyo al sistema de calefacción, se mejorará la accesibilidad con la instalación de un ascensor que comunique todas las plantas, se sustituirá una de las puertas de acceso por una corredera automática, se intervendrá en los vestuarios con cabinas de lavabo, inodoros y duchas accesibles, o se incorporarán tecnologías digitales, tales como página web y aplicación móvil para optimizar la gestión de las instalaciones.