"Lo que reivindican los mayores es que se les haga caso"

"Lo que los mayores reivindican es que les haga caso, que se les escuche y se les atienda, sobre todo médicamente, algo muy importante". Son palabras de Enrique Rodríguez, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Ávila, minutos antes de celebrar su Asamblea General Ordinaria, a la que asistieron representantes de las asociaciones de mayores que la componen, unas 150, y que también contó con el respaldo del delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, el presidente de la Diputación Provincial, Carlos García, y la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal.

Enrique Rodríguez explicó que uno de los principales objetivos del colectivo, una vez salido "del atolladero" y recuperada la normalidad tras la pandemia, es ayudar a "que los mayores no se encuentren solos", para lo que trabajan con Junta y Diputación. Es, a su juicio, uno de los principales problemas de la sociedad actual, sobre todo de los mayores que viven en núcleos urbanos más grandes. "Me resisto a decir que hay soledad no deseada en los pueblos pequeños", ya que allí "los mayores se reúnen en los centros y juegan y hablan de sus cosas para mantenerse activos". Además "si un mayor tarda en salir de casa se llama a ver qué le pasa, están acompañados", señaló.

Con todo, es una circunstancia real y por eso desde la federación se trabaja a través de la Gerencia de Servicios Sociales para "llegar a todos los sitios que podamos". Entre las actividades que realizan a lo largo del año citó la gimnasia de mantenimiento, la memoria y las formaciones sobre tecnologías de la información y la comunicación para que los usuarios puedan manejarse con el teléfono móvil o el ordenador.

La Federación de Jubilados y Pensionistas de Ávila pertenece a una red regional y cuenta con unos 18.000 socios. La Junta les ayuda con un "sistema mixto" para "garantizar los gastos de funcionamiento ordinarios y los programas" que se llevan a cabo, destacó el delegado territorial, quien apuntó que el reto de la Junta "es llegar a todos los confines de la provincia dando la posibilidad de participación en los programas en los 248 municipios abulenses". Así, insistió en que este colectivo cuenta "con el respaldo de la Junta en sus programas y objetivos y tienen una interlocución directa con la Consejería de Familia", aludiendo a que la asamblea, precisamente, se está llevando a cabo en la sede de la Junta en Ávila, "su casa".

José Francisco Hernández agradeció la labor del colectivo por "liderar un movimiento necesario en el que la Junta está implicada con programas de enviejecimiento activo como los viajes del Club de los 60, el programa de la Universidad de la Experiencia o programas intergeneracionales con personas jóvenes.

El presidente de la Diputación, por su parte, también agradeció el trabajo conjunto de la federación, de la Junta y de la Diputación para impulsar el envejecimiento activo y abordar la soledad no deseada, con acciones como la teleasistencia gratuita, la ayuda a domicilio y los talleres de psicomotricidad, recuperación cognitiva o mantenimiento de la salud y a los que la institución provincial "aporta 12.000 euros". En este sentido, destacó la importancia de la figura de los mayores, después de lo que "le han dado al territorio y le siguen dando". "Su calidad de vida es algo contrstado pero necesitan el último empuje y la colaboración de las instituciones para llevar a cabo proyectos que les hagan sentir que son personas", remarcó.