La complicada situación política de El Tiemblo llega al Pleno

Que la situación política cada vez es más complicada en El Tiemblo se hace evidente de forma continua. Así se vio en el anterior Pleno que se tuvo que cerrar de forma abrupta mientas que el convocado en la noche del jueves ni siquiera se llegó a celebrar. Y esto sucedió por falta de quorum al acudir solo tres de los once concejales que forman parte del Ayuntamiento. En las sesión se contó con la asistencia del alcalde junto al otro concejal de Por Ávila y el concejal no adscrito (pasó recientemente desde Vox), Luis Miguel Zacarías, que también será parte del equipo de gobierno. No acudieron los concejales de Nuestra Tierra (3), PP (2), PSOE (1), VOX (1) y la concejala no adscrita (1). Entre los motivos, según relató el alcalde al principio del Pleno, ausencias por vacaciones y motivos personales, principalmente, aunque el concejal del PSOE dijo que no quería contribuir a una alteración de orden público. Con esta asistencia no se podía celebrar un Pleno al no contar con miembros suficientes y el pleno queda automáticamente convocado para el lunes.

Antes de cerrar la sesión, el alcalde (que ahora gobierna en minoría con el apoyo de dos concejales), Arturo Varas, explicó ante el público presente que era una sesión para debatir y aprobar subvenciones para el municipio, es decir «traer dinero a nuestro pueblo». Criticó «las calumnias, mentiras y despropósitos» que se están produciendo y asegura que ellos no están para «pelear por nadie» sino «para luchar por El Tiemblo».

Según habían explicado desde el equipo de gobierno antes del Pleno, en la sesión se iba a abordar una modificación del presupuesto municipal para poder destinar diferentes subvenciones recibidas por importe de 330.000 euros. Entre ellas, según decían, 103.000 del Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación serían para la construcción de una rampa en la residencia San Antonio de Padua y mejora de aseos. También había fondos para pavimentar calles e iluminación.

respuesta a vox. Por otra parte, Luis Miguel Zacarías, antiguo concejal de Vox, salió al paso de las declaraciones de este partido en las que señalaban que le expulsaron tras una falta muy grave, entre otras cosas, por revelar documentación interna. Según el concejal, el presentó la baja antes de la expulsión, durante el periodo de recurso tras la notificación del expediente, y después de una «caza de brujas» que asegura que llevaba sufriendo meses desde que el 30 de mayo se posicionó a favor de instalar un ascensor en la residencia de mayores, como pedían los vecinos, y pidió la dimisión de presidente y vicepresidente de Vox. Además, negó que revelara documentación porque «no tenía acceso a ella».