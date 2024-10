La primera excursión en décadas

Recuerda Lourdes Hernández Yonte que cuando ella era adolescente había un párroco en su pueblo que solía organizar excursiones a santuarios marianos y otros lugares de culto para los fieles del pueblo. Eran muchos los vecinos que se apuntaban a estas salidas que se organizaban en autobús y que sacaban de la monotonía a quienes tenían algo más de tiempo libre y pocas opciones de ocio en este pueblo, anejo de Casasola, que aún entonces contaba con un buen número de vecinos. «Mi madre fue una vez a Lourdes», recuerda esta vecina de Ávila aquel viaje que su progenitora hizo cuando ella tenía 15 años y que también compartieron muchos fieles de Duruelo.

De eso hace ya cuatro décadas y en la actualidad se pueden contar con los dedos de las dos manos los vecinos que pasan todo el año en esta localidad. Nueve en total, entre ellos Eulalia, la madre de Lourdes y que ya es nonagenaria, y su vecina Pilar. También sobran dedos de una mano para contar las veces que un autobús ha partido desde Duruelo en las últimas décadas para que los vecinos visitaran algún destino religioso o turístico.

Por eso, cuando este verano, tras las fiestas de San Roque, y durante un paseo Lourdes le comentó a su amiga Pili (la hija de Pilar, la vecina de su madre) que qué bonito sería volver a organizar una excursión para los vecinos del pueblo como aquellas que organizaba aquel párroco, ambas se emocionaron con una idea con la que también se entusiasmo Isabel, la cuña de Lourdes, que planteó, además, que a esta excursión se apuntarán cuantas más mujeres mejor. «Qué nadie se quedara sin avisar», cuenta Lourdes que coincidieron en apuntar Pili, su cuñada y ella misma al abrir un grupo de whatsapp en el que fueron metiendo todos los contactos de vecinas, naturales de Duruelo e incluso mujeres de varones de esta localidad.

El objetivo del grupo era informar de la excursión que el 5 de octubre, y con salida desde Duruelo, tenía como destino La Alberca, Mogarraz y Candelario, tres de los pueblos más pintorescos de la provincia de Salamanca.

«Si salimos cinco o diez vamos en coches», recuerda Lourdes que comentó a las otras dos organizadoras temiendo que la excursión que a ellas les parecía un plan tan atractivo no tuviera tan buena acogida entre el resto de vecinas y mujeres vinculadas a Duruelo. Pero nada de eso. Nada más crear el grupo de whatsapp, en el que intentaron meter a todas las mujeres con relación con esta localidad, empezaron a unirse participantes a este viaje. Hasta 40 en total, recuerda Lourdes, lo que no deja de ser muy meritorio teniendo en cuenta que en Duruelo durante todo el año solo viven nueve vecinos y la mayoría de ellos de avanzada edad. De hecho Eulalia, su madre, no pudo ir a esta excursión porque aunque goza de buen estado de salud tiene ya 91 años. Pero sí lo hicieron 40 mujeres vecinas y vinculadas también con Duruelo que pasaron un día muy agradable, «de hermandad», apunta Lourdes, recorriendo algunos de los rincones más bonitos de la Sierra de Francia y la zona de Béjar.

décadas. Afirma Lourdes sin mucho miedo a equivocarse que probablemente hiciera tres o cuatro décadas que no se organizaba una excursión en Duruelo, en este caso de mujeres y que para todas ellas este viaje ha sido un motivo de «mucha ilusión». Primero, por compartir tiempo juntas, lo que en un pueblo con tan pocos vecinos no suele propiciarse más allá de las fiestas religiosas, y también por lo nostálgico de esta excursión que les ha hecho recordar aquellos años en los que Duruelo era un pueblo con población en el que no era tan extraño que un autobús saliera lleno de gente con fines turísticos.

«La gente ha venido muy contenta», cuenta Lourdes mientras le enseña las fotos de este viaje a su madre, que se quedó con las ganas de ir pero que también disfruta de saber que su pueblo aún está vivo aunque sea en momentos puntuales.

Aún con el recuerdo de esta excursión tan especial, y con las ganas de organizar algo similar al año que viene, la próxima cita de las mujeres de Duruelo será en febrero, con la Festividad de las Águedas. Seguramente entonces Lourdes, Pili, Isabel y muchas de las féminas que días atrás recorrieron la provincia de Salamanca empiecen a organizar la próxima excursión.