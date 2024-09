El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila ha mostrado su «extrañeza» por las cifras de asistencia a las Jornadas Medievales, y mediante una nota de prensa enviada a esta Redacción asegura que «aunque la estimación de Por Ávila eleve la cifra de visitantes a 125.000, los datos objetivos muestran cifras similares a la pasada edición», al tiempo que critica «la escasez de baños portátiles» y lamenta que «la falta de control vuelve a generar problemas de suciedad en las calles del casco histórico».

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Arturo Barral, comentó sobre las cifras de visitantes arrojados por la teniente de alcalde de Turismo que eleva a 125.000 los asistentes al Mercado Medieval que, «si observamos datos objetivos como el número de pulseras repartidas entre menores, las cifras son incluso inferiores al año pasado: 1.484 frente a 1.400; y si miramos los datos de asistencias sanitarias este año se han producido 30 frente a las 33 de la pasada edición», algo que, dijo, «no concuerda con una asistencia superior de 45.000 personas respecto al pasado año, según ha celebrado el equipo de gobierno de Por Ávila».

En esa nota, el grupo municipal del PSOE también incide en «la persistente falta de baños públicos que se viene arrastrando en las últimas ediciones», que «junto a la masiva afluencia de visitantes genera evidentes problemas de insalubridad», apuntando que «así nos lo han transmitido numerosos vecinos de la zona centro de la ciudad que han encontrado sus calles llenas de orines o papel higiénico», tal y como ha asegurado Julia Jiménez, portavoz socialista en la Comisión de Turismo.

En este sentido, el PSOE municipal también exige «un mayor control y seguridad para evitar comportamientos incívicos, como el que se pudo observar en la noche del sábado cuando un grupo de asistentes al Festival de Juglares del Lienzo se subió al edificio del Palacio de Congresos. Era la propia empresa autorizada a realizar los conciertos la que tenía que garantizar la seguridad y a responsabilizarse de los daño si estos se produjeran», ha señalado Arturo Barral, «más todavía cuando a esta empresa no se le ha cobrado nada por la instalación de la estructura necesaria para el evento», por lo que desde el grupo municipal socialista subrayan que no puede haber un doble rasero en el cobro de tasas a las empresas, «a unas sí y a otras no de forma arbitraria».