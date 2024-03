Nueve partidos, nueve finales.Puede sonar tópico pero es una realidad para el Real Ávila, que afronta el tramo final de la temporada desde una posición dominante, la de líder, una condición que aún habrá que pelear mucho cuando quedan por disputar 27 puntos y las distancias aún no son definitivas. «Al contrario que los demás, dependemos de nosotros mismos» recuerda con acierto Miguel de la Fuente, entrenador de un Real Ávila al que persiguen muchos pero al que sólo unos pocos parecen ya en disposición de dar caza. Son cinco los puntos que separan a los encarnados del segundo clasificado, un Atlético Tordesillas al que habrá que visitar –«Es un partido que está marcado en rojo, como lo tendrán marcado ellos»– en tres semanas, o seis puntos al tercero, un Júpiter Leonesa B al que se mantuvo a raya en el Adolfo Suárez en un partido para recuperar cierta dosis de «autoconfianza» tras los sinsabores que dejó la visita de un Salamanca UDS al que no le han dado la razón cuando quiso 'ganar' en los despachos los tres puntos que no logró en el césped en su duelo ante el Villaralbo.Desestimó la reclamación por alineación indebida el Juez Único de Competición. Aún así y a siete de distancia de los encarnados, los charros se mantienen 'erre que erre' en sus cuentas particulares. «Si hacemos 25 de 27 puntos yo creo que somos campeones» declaraba convencido Javi Navas esta semana en SALAMANCArtv AL DÍA.

El partido ante el Júpiter Leonesa B sirvió al equipo para reencontrarse. «Después de lo que nos había pasado con el Salamanca UDS era un examen.Salimos reforzados, fuimos más nosotros mismos, buscamos el partido incluso con uno menos. Es verdad que la ventaja –en referencia al Tordesillas– ha disminuido pero eso lo que nos hace ver es que tenemos que apretar más, saber dónde estamos, que los demás van a apretar y que para ser campeón hay que ser regular toda la temporada» explica Miguel de la Fuente, que ve al equipo «cada vez mejor» después de un bache de juego y resultados al que dieron carpetazo en La Arboleda ante el Almazán. «He visto al equipo en una situación de necesidad, quizás no límite pero nos pusimos perdiendo, veníamos de perder y el equipo sacó carácter», lo que convenció a todos de que «tenemos capacidad para ello».

Llega el momento clave de la temporada, en el que todo se decide. Es el momento de sacar adelante los partidos sí o sí. «Ahora cuando hago las alineaciones uso tres parámetros y quienes mejor los combinen son los que deben salir al campo» explica el técnico. «Los que mejor compitan, los que mejor estén a nivel futbolístico y los que más sientan al equipo como tal, los que más muestren un sentimiento de pertenencia, de querer estar, de ser protagonistas... Los once que mejor combinen esos tres parámetros son los que nos van sacar esto adelante» explica el técnico vallisoletano ante lo que se viene. «Ahora hay que sacar los partidos adelante». No vale escatimar esfuerzos. Es momento «de jugar bien al fútbol, de estar concentrado, jugar con intensidad y querer como equipo». Lo deja claro Miguel de la Fuente lo que quiere de los suyos para lo que resta de curso. «Estamos los que estamos, ya no va a venir nadie más, somos los que somos... El nosotros está muy por encima del yo».