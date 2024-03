Ayuda a domicilio tiene a 37 personas en una lista por quitar

Uno de los temas que siempre resultan más visibles e importantes del trabajo de los ayuntamientos es la atención en los servicios sociales, con ayuda a personas que se puedan encontrar en una situación de vulnerabilidad, en especial cuando se habla de los servicios básicos. Esto supone acción en temas como ayuda a domicilio, comedor a domicilio, teleasistencia (la ofrece de forma gratuita la Junta de Castilla y León), ayudas de estados de necesidad o becas de comedor, entre otras.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, explica que el pasado año hubo «aumento en los servicios, se llegó a atender a todo el mundo» porque el Ayuntamiento es una administración «donde se puede venir y tener una respuesta de ayuda». Pero es cierto que, especialmente en las últimas semanas, se ha hablado mucho de cómo la situación económica del Ayuntamiento puede afectar a estos servicios por lo que del Nogal insiste que ellos tienen «en el centro la persona» y cada año se destinan ocho millones de euros a servicios sociales. Eso sí, ahora hay que ver cómo se presentan los presupuestos del próximo año que pueden resultar esenciales en algunos servicios.

Entre ellos está el de ayuda a domicilio donde actualmente se cuenta con una lista de espera de 37 personas, en una espera que es algo nuevo para Ávila porque no había habido antes. «Tuvimos que poner lista de espera muy a nuestro pesar», explica, «por la situación económica del Ayuntamiento». De esas 37 personas, 19 son altas nuevas que tienen la opción de una «prestación vinculada», es decir, como están en espera pueden solicitar a la Junta de Castilla yLeón que se les pague a ellos, de modo que contratan «y la Junta paga» y no «están desatendidos». Las otras 18 personas lo que esperan es un aumento de horas y «cuando se pueda dar salida empezaremos con ello». Lo «ideal» para ellos es quitar la lista aunque ahora están «a expensas del presupuesto porque la situación económica del Ayuntamiento no es buena», pero siempre manteniendo el objetivo de poder eliminar la lista. Eso sí, insiste en que nunca se deja a los usuarios desatendidos. Este servicio atendió durante el pasado año a 701 personas, trece menos que el año anterior, y supuso un coste de 2.160.057 euros, lo que supone más coste que en 2022.

En cuanto al comedor a domicilio, sí que ha habido aumento de usuarios hasta estar prácticamente rozando los 300 con un coste de cerca de 344.000 euros y entregando 74.460 comidas durante el pasado año. Este servicio es importante para el Ayuntamiento porque los usuarios «al menos tienen una comida garantizada».

Entre los servicios que más subieron en 2023 se encuentra la teleasistencia domiciliaria, que pasó a 841 usuarios respecto a los 653 del año anterior. El aumento responde a que es un servicio gratuito que financia la Junta de Castilla yLeón, de modo que para los mayores de 80 años se concede directamente gratis y al resto de personas, que tampoco tienen que abonar nada, se les pide un informe. La teleasistencia es un servicio bien valorado porque ayuda para que las personas puedan estar controladas e incluso con la teleasistencia avanzada, de mejor manera.

Otro punto importante de los servicios sociales son los denominados estados de necesidad que son en realidad ayudas económicas ante una emergencia. Explica Paloma del Nogal que el pasado año se llegó «a todo el mundo» con las 726 ayudas concedidas, alguna menos que un año antes pero de acuerdo a las peticiones que hay. Normalmente el tipo de gastos que se suele sufragar responde a pagos de alquileres o a una situación sobrevenida con necesidades de comida, aseo o un gasto de oftalmólogo o dentista. También cuando una persona pierde su vivienda y tiene que pagar una fianza para otra.

Del alojamiento alternativo se beneficiaron 67 personas el pasado año. En este caso se cuenta con un convenio con el albergue de Cáritas como primer recurso y luego está el alternativo cuando alguien lo necesita, por ejemplo una familia con niños que se queda sin casa, una mujer embarazada o una persona que necesita un día más antes de marcharse.

A las ayudas del Ayuntamiento se unen las becas del comedor, 131 el pasado año, principalmente a colegios privados (los públicos suelen cubrirse a través de la Junta de Castilla yLeón), además de 148 ayudas que se dieron para el pago del agua, con aumento respecto al año anterior.