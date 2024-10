Reto cumplido.El abulense Nacho Pérez (Flyz Orquin) se adjudicaba este fin de semana la primera edición de laCopa de España de Gravel, una modalidad de ciclismo que recuerda «a las clásicas más extremas», en la que se dan la mano la carretera y la técnica del mountain bike. «Ha gustado mucho» recuerda el ciclista de Navaluenga, todo un especialista en una modalidad en la que defenderá los colores de la SelecciónEspañola este fin de semana con la disputa del Campeonato del Mundo de Gravel que tendrá lugar en Bélgica, escenario tradicional de las mejores clásicas.

Han sido muchos meses de espera para poder certificar el triunfo en esta primera edición de la Copa de España de Gravel, una competición que comenzaba en el mes de febrero con la Tres Cantos By Specialized, siguió en el mes de marzo con la 114 Gravel Race en Badajoz y alcanzó su tercera prueba en mayo con la Castellón Gravel Race, donde el ciclista de Navaluenga se vistió de líder. Desde entonces hasta septiembre, hasta este pasado fin de semana, con disputa de la cuarta y última prueba, la Gran Fondo Sierra de Alcaraz. «Ha sido un calendario muy extenso» reconoce el abulense en una larga espera en la que «te ves de líder pero temes perderlo después de tanto tiempo. Ha sido, a la vez, un tiempo duro, de cierta presión personal, pero también motivador para seguir entrenando y luchando por ello» recuerda NachoPérez sobre lo que han supuesto estos meses. Y el final ha sido el deseado y esperado, con la imagen de NachoPérez como campeón.

«Ha sido una Copa muy disputada. Cuatro pruebas muy exigentes, duras, con mucha variedad entre ellas y un nivel de participación muy alto» como reflejan los nombres de participantes como Luis León Sánchez, Alejandro Valverde, Gonzalo Serrano, Freddy Ovett... Ha sido clave la presencia de NachoPérez en todas las pruebas. «Nos lo marcamos con un objetivo esta temporada y el equipo (Flyz Orquin) ha confiado en mi».Hizo tercero en la primera prueba, en Tres Cantos, fue sexto en la 114 Gravel Race y quinto en Castellón, donde la regularidad mostrada a lo largo de la Copa le llevó a alcanzar el liderato, que mantuvo con la tercera posición que firmaba finalmente en la Gran Fondo Sierra de Alcaraz y que le consolidaba en lo más alto de la clasificación con 558 puntos seguido de Francisco Rus (Vigo Rias Baixas) con 547 y tercero Luis LeónSánchez (Federación de Ciclismo de Murcia) con 400. «Tenía dudas, pero tenía margen.Había hecho un buen trabajo durante el verano para llegar bien».

Desde los 8 años ha sido Nacho Pérez ciclista de carretera. «Toda la vida he competido en carretera, pasando por todas las categorías hasta profesional». Después encontró su espacio –ganando pruebas importantes– en el mountain bike. «Logré alcanzar bastante técnica». Ahora lo combina con el gravel, una disciplina que «se ha puesto muy de moda, que ha entrado por la puerta grande».Ha gustado mucho entre los ciclistas, tanto veteranos y como profesionales. En el caso de Nacho, cuando la probó le enganchó. «Siempre se me han dado bien las clásicas y esos tramos de sterrato. El gravel me recuerda mucho a esas clásicas extremas y que por mis condiciones como ciclista se me da bien.Es una modalidad en la que se comparte mucho la forma de correr en carretera con la técnica del mountain bike. Son pruebas que varían según la orografía de donde se corre, con zonas menos adaptadas al gravel, con zonas de más piedra, más duras, otras más pisteras. Aquí entran en juego cuestiones como la elección de rueda, presiones, desarrollos... Que se junte el ciclismo en carretera con el mountain bike me ha venido bien».

Tras conquistar la Copa, Nacho Pérez ya prepara las maletas para viajar a Bélgica con la SelecciónEspañola de Ciclismo para la disputa del Campeonato delMundo este fin de semana entre las localidades belgas de Halle, que acogerá la salida de todas las pruebas, y Leuven, meta y donde se vestirán los campeones con el maillot arcoíris. Se encontrará con ciclistas como Mathieu Van der Poel... «Nombres muy importantes van a estar ahí peleando por el título mundial».

Vivir esta experiencia «era uno de los objetivos que tenía en mente» reconoce Nacho Pérez ante la celebración del Mundial.Pudo ir el año pasado pero entonces su paternidad le llevó a cambiar las prioridades. Este año «ha sido más difícil ir» dado que la evolución del gravel ha llevado a cierta profesionalización.Ya no es una clasificación individual. Ahora es la selección la que te llama. Acudirán Felipe Orts, referente nacional de CX, el propio Nacho Pérez como ganador de la I edición de la Copa de España de Gravel, Axel Badía, Andrés Taboada y Enrique Morcillo.

Por delante un recorrido por los bosques de Brabante, de oeste a este para ofrecer carreras que se prevén rapidísimas, pues se trata de un terreno sin grandes desniveles y favorable a aquellos corredores más potentes y que destacan por su capacidad rodadora. En total, en la carrera elite masculina efectuarán 181 kilómetros con apenas 1.300 metros de desnivel.