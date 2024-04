Nuevo rival de los de 'su' liga y nueva derrota para el Colegios Diocesanos, que este fin de semana caía en el Jesús Esteban Rodríguez ante un Atlético Bembibre (2-0) al que podía haber comprometido en la pelea por la permanencia pero que toma aire y respiro gracias a los del Sancti Spíritu. «Hemos hecho un partido muy malo en líneas generales.No hemos estado, no hemos entrado al partido en ningún momento.El rival ha sido superior de inicio a fin. Nos queda una vida menos y no queda otra que levantarse porque el sábado tenemos una nueva oportunidad» explicaba Iván Lastras, entrenador de los colegiales, a la conclusión del partido.No es una derrota más, sino otra de esas, porque van varias, ante un rival a los que había que ganar sí o sí, un rival directo en la pelea por la permanencia, que poco a poco se va complicando.Y aunque no es imposible, es otra oportunidad perdida y el equipo ya ha perdido varias.

Tomando como referencia la actual clasificación y a los seis últimos clasificados –Atlético Bembibre, Mirandés B, Villaralbo, Laguna y Ponferradina– el Diocesanos únicamente ha sido capaz de sumar 7 puntos de 27 disputados a la espera del duelo que les llevará a medirse en dos semanas con el Villaralbo, equipo que en estos momentos marca la permanencia a dos puntos de distancia. Si el Diocesanos está donde está, ha sido por los puntos que se ha dejado por el camino antes los rivales de 'su' liga.

«Lo que nos está lastrando este año y sería tontería negarlo es que los números están hay.Ante los dos últimos clasificados –Laguna y Ponferradina B– únicamente hemos sumado un punto» valoraba el propio técnico colegial antes de medirse al Bembibre. «Cuando contra los equipos de tu liga sumas tan poco es normal que estés donde estemos, en descenso» asumía Lastras en un problema más que evidente para un equipo que, extrañamente, no consigue enchufarse en aquellos partidos donde los tres puntos tienen un valor doble. Lo hicieron el día del Mirandés B, en lo que parecía ser un punto de inflexión en todos los aspectos. Fuera del descenso y con los duelos por delante –con el Becerril de por medio– ante Laguna yBembibre todos esperaban que fuera su momento. Sin embargo las derrotas ante Laguna y Bembibre, en dos malos partidos, les colocan en un momento complicado.Lo mejor es que pese a todo siguen vivos. A dos puntos de la salvación, pueden conseguirlo.