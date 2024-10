Javier del Real, finalista del Premio Duende de Danza

El bailarín y coreógrafo abulense ha sido elegido finalista de la séptima edición de los premios nacionales Duende de danza en la categoría de Mejor Bailarín de danza/flamenco, un paso más en el reconocimiento que ya supuso haber sido elegido semifinalista el pasado mes de agosto.

La decisión definitiva del jurado de estos galardones, cuyos organizadores son los mismos que celebran en Ávila el festival Dancing Star 'Vive tu sueño', se dará a conocer el día 5 de diciembre, en una gala que tendrá lugar en la ciudad de Marbella.

Javier del Real, muy agradecido e ilusionado con esta elección, más teniendo en cuenta que la selección ha tenido que hacerse entre alrededor de 750 artistas de toda España, manifestó que, después de que ya el pasado año fuese también semifinalista pero no finalista de los Premios Duende, «la noticia ha sido para mí una gran alegría, y no solamente por que esté yo sino porque de alguna manera está representada Ávila y el nivel cultural que existe en la ciudad».

Añadió Del Real que, aunque no puede saberse cuál ha sido el argumento del jurado para nombrarle finalista, «creo que la apuesta por la innovación que pueda hacer yo no ha sido, porque realmente yo no soy muy de innovar aunque sí que es verdad que me gusta mucho mezclar estilos, y en ese sentido hay gente más innovadora que yo, por ejemplo el Ballet Nacional con Rubén Olmo, que está haciendo un trabajo maravilloso, espectacular»; en lo que «sí pueden haberse fijado de mí», añadió, «es en el tesón y la constancia que me definen y que hacen que a pesar de los años yo siga ahí al pie del cañón, trabando duro para seguir formando y ya no solamente formando, porque yo también me formo».

En ese sentido, añadió, «yo siempre apuesto por seguir formándome siempre, porque creo que todo bailarín se tiene que seguir formando, igual que todo evoluciona, y de lo contrario nos quedamos estancados y no podemos dar lo mejor a nuestros alumnos, que es mi intención también».

En ese empeño por evolucionar y mejor, siguió explicando, «yo soy muy crítico con mis alumnos, pero el primero con el que soy crítico es conmigo mismo; yo visiono todos los vídeos que me hacen cuando actúo para ver las cosas que no me gustan, y me machaco mucho para evitar errores y mejorar, porque siempre intento hacer lo mejor posible mi trabajo».

Ante este nuevo éxito, «que ya lo es para mí ser finalista aunque no gane la final, que sé que es muy difícil porque ahí hay mucho arte, mucho trabajo muy bien hecho», apunta Javier del Real que «ante todo hay que ser realista pero también humilde, porque si no lo eres no evolucionas; creo que la gente que cree que ya ha llegado a lo más alto comete un gran error, porque siempre hay posibilidad de mejorar y si no trabajas por ir siempre a mejor te estancas».