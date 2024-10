El PP enmienda el "sablazo" para que los impuestos "no suban"

El grupo municipal del Partido Popular confirmó este viernes su contundente rechazo al proyecto de ordenanzas fiscales presentado por el equipo de gobierno de Por Ávila en el Ayuntamiento de Ávila, al que han presentado "enmiendas, la mayoría para que los impuestos permanezcan como están", en especial el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la joya de la corona para el alivio de las arcas municipales. Su portavoz, Jorge Pato, ratificó este extremo, que viene acompañado por la presentación de "una enmienda a la totalidad y devolutiva" de unos presupuestos" que, pese a haberse entregado de forma conjunta con las ordenanzas, "no se podrán aprobar así" porque si las tasas y impuestos no salen adelante "el borrador de las cuentas ya será un documento caduco".

Jorge Pato tildó la propuesta económica de Por Ávila de "sablazo" por contener una "subida brutal" de impuestos que tienen su principal eje en un aumento de casi el 10% en el IBI que es, dijo, "marca de la casa de Por Ávila". Un incremento que en el PP "no vamos a apoyar" por, entre otras cosas, considerar que está siendo "la única solución" para el equipo de gobierno y porque "no viene acompañado de un esfuerzo con las retribuciones" de los cargos políticos. Además, recordó que supondría una subida del IBI "de casi el 20% en cuatro años", un "auténtico despropósito" que llegaría tras un "primer sablazo" que, además, "no se ha visto reflejado en la ciudad", de lo que se deduce que "el dineral" de esa subida "se ha gestionado mal". "Y ahora quieren que nos abstengamos, pero no nos podemos poner de lado ante esta subida del IBI, no vamos a defraudar a los abulenses", insistió Pato, quien señaló que la mayoría de sus enmiendas buscan que los impuestos "se queden como están".

Después del 'no' inicial de PSOE, VOX y PP, la situación en el Mercado Chico se encamina a una cuestión de confianza que en el PP dicen que continuará con "la pataleta de Sánchez Cabrera y los suyos por no contar con una oposición mansa y servil y con las amenazas de recortes de los que querrá hacer responsable a la oposicion". En este punto se apresuró a asegurar que "Sánchez Cabrera es quien tiene el bastón de mando, son los que gobiernan y los únicos responsables de la situación económica del Ayuntamiento", remarcó.