Por Ávila y PSOE acercan posiciones en el Ayuntamiento de Ávila, al menos en materia económica. Así se deduce de las palabras de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ávila, Eva Arias, quien dejó la «puerta abierta» a un posible acuerdo en un futuro, pensando ya en el ejercicio de 2025.

El programa 'Enfoque Ávila', que dirige y presenta Patricia Carrera en La8 Ávila, reunió a los cuatro portavoces municipales del Ayuntamiento de Ávila en una mesa de debate para analizar la situación económica del Consistorio abulense, sólo unas horas antes de que se celebrara una decisiva Comisión de Hacienda, que tiene lugar este viernes. Fue en ese foro en donde Arias, a preguntas de la presentadora de si apoyaría una subida de impuestos para el próximo año, afirmó que «el PSOE defiende que los ayuntamientos se tienen que financiar con los impuestos, pero de manera progresiva y no como hace Por Ávila, sólo subiéndolos el primer año de mandato. Por eso, estudiaremos los informes que tengamos sobre la subida de costes y en base a ellos valoraremos qué impuestos y tasas se pueden subir y cuáles no. Todo se puede valorar. Nosotros nunca damos un no por un no, y no podemos cerrar la puerta a un acuerdo porque lo que haríamos sería cerrar la puerta a nuestros ciudadanos y a unos servicios públicos de calidad, que es lo que siempre hemos defendido desde del PSOE».

Después de esta afirmación, el portavoz del equipo de gobierno de Por Ávila, José Ramón Budiño, agradeció esa voluntad negociadora del PSOE e invitó a los demás grupos a sumarse, porque «la política es esto, llegar a acuerdos y a entendimientos por encima de las ideologías».

Fue la parte más destacada de un debate en el que se evidenció la brecha entre el Partido Popular y Por Ávila ante la posición firme expresada por el portavoz popular, Jorge Pato, de «no apoyar ninguna subida de impuestos», y también lo que parece un difícil acercamiento entre el equipo de gobierno y Vox ante la insistencia por parte de la formación de José Manuel Lorenzo de «no decir sí a ninguna subida si antes no hay medidas de ejemplaridad política», que pasan, principalmente, por la reducción del gasto político.

Las formaciones de la oposición se guardaron para la Comisión de Hacienda de este viernes sus posturas sobre las diferentes tasas.