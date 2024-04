Ante todo es uno de los aficionado incondicionales del equipo.Eduardo Jiménez no se pierde un partido de 'su' Colegios Diocesanos.Lo vive con pasión y entusiasmo desde la valla, allí donde lo viven muchos y donde observa el partido atento a cada detalle. Porque cuando acaban los 90 minutos, empieza su otra faceta, la de 'cronista oficial' del primer equipo, una labor que le entusiasma y ejerce con toda la rigurosidad posible.Porque «si se ha jugado mal, hay que decirlo».Es lo que toca cuando se escribe. Porque aunque el corazón y los colores mandan, hay que contar lo que pasa y cómo pasa sobre el césped. Edu lo hace desde hace tres años, cuando se puso en marcha el proyecto del Colegios Diocesanos con el que los principales equipos del club pasaban a estar apadrinados por asociaciones y entidades como La Casa Grande de Martiherrero, Pronisa, Aspace, Caritas, Fundabem o Faema. En su caso miembro de La Casa Grande, entidad que apadrina al primer equipo de Tercera RFEF, se pensó en Edu para esta labor.Entusiasta del fútbol, seguidor habitual en el Sancti Spíritu, qué mejor persona que él para contar lo que pasaba, para acercarse al primer equipo y para dar visibilidad a esta propuesta de inclusión que nos recuerda a todos que todos podemos.

Así, desde hace tres años Edu recoge en sus crónicas lo que son los partidos de los suyos, de su equipo, al que ha visto ascender desde la Regional y del que espera poder escribir la permanencia en una Tercera RFEF de la que disfruta y sufre por igual con la temporada de los chicos de IvánLastras.

Miembro de La Casa Grande de Martieherrero, «como me gustaba el fútbol un día me dijeron si quería hacer las crónicas y entrevistas a los jugadores y desde entonces soy el cronista oficial del club» explica Edu sobre una labor visible en las redes sociales del Diocesanos jornada tras jornada. Una labor que le apasiona, porque reconoce que los partidos los vive «como un forofo». Lo cierto es que lo es de todos los deportes. «Me gustan todos» explica sobre el césped del Sancti Spíritu, donde se le puede encontrar cada 15 días cuando los suyos ejercen como locales.

Le gusta que la gente lea sus crónicas e impresiones del partido. «Cuando juegan bien hay que decirlo, pero cuando juegan mal también. Cuando vas empate a cero y el equipo marca en el último momento hay que contarlo, pero cuando juegas mal también».Aunque lo hace siempre con cariño. «Si pierden siempre digo eso de ánimo, para arriba, que todavía queda un mundo. Nunca se sabe lo que puede pasar». Porque en sus relatos siempre hay espacio para apoyar a los suyos, de los que pudo contar y narrar el ascenso desde la Regional de Aficionados. «Me hizo mucha ilusión, pero también me haría la permanencia».En realidad lo que a Edu le hace ilusión es estar ahí, «haciendo las entrevistas, las crónicas» de su equipo. «Ahí estaré». Estará porque le gusta.