En casa, el Sancti Spíritu, ante un rival directo en la pelea por la permanencia, el Laguna.El contexto manda y lo que le 'pide' el contexto al Colegios Diocesanos es sumar los tres puntos este sábado –16,00 horas– ante un Laguna que afronta el duelo posiblemente como su última oportunidad para engancharse a la pelea y la sensación de que pueden conseguir una permanencia que se ha encarecido.Porque entre los colegiales, en estos momentos fuera de los puestos de descenso con los mismos puntos (23) que el Mirandés B pero el golaverage a su favor, y los vallisoletanos hay siete puntos de distancia. De ganar los colegiales pueden abrir brecha en la clasificación y hacer mella en lo emocional. Todo ello con unVillaralbo a dos de distancia (25) y que visita Palencia. Un golpe sobre la mesa que no pueden desaprovechar los chicos de IvánLastras, que como ante el Mirandés B vuelven a tener una gran oportunidad en este enrevesado final de temporada en el que se le vienen rivales como el Real Ávila, Salamanca o Leonesa B. Serán jueces de un campeonato con la permanencia en tela de juicio. En partidos como los de este sábado hay que sumar de tres.

«Es un partido importante porque es un rival directo.Tenemos una oportunidad de hacernos fuertes y encontrar esa regularidad que no hemos encontrado a lo largo del año.Es verdad que el equipo se está mostrando en una línea ascendente y esperamos poder traducirlo en tres puntos».Eso sí «firmo ahora mismo no jugar bien y sumar los tres puntos». Cuando sólo quedan siete jornadas para el final, lo primero es lo primero. «No podemos engañar a nadie.Sabemos el tramo de calendario que nos queda. No podemos pensar en eso pero debemos sumar para tratar de depender de nosotros».

Está el equipo colegial en línea ascendente. Tras ganar a La Virgen del Camino y el Mirandés B, se rozó el triunfo ante el Becerril en el Mariano Haro (3-2).Las sensaciones son buenas. No son las mismas en unLaguna que con el cierre de 2023 y el inicio de 2024 miró hacia la salida del pozo pero se ha vuelto a venir abajo. Aún así, mucha prudencia. Ya en la primera vuelta los vallisoletanos sorprendieron a los colegiales en el Municipal (2-0) cuando parecían un equipo desahuciado.

«Esperamos un partido de mucho respeto por parte de ambos equipos, especialmente en una primera parte marcada por el miedo a perder.En ese contexto debemos saber manejarnos, controlar los tiempos. Creo que será un partido muy cerrado y que se resolverá en alguna acción puntual. Debemos mostrar esa concentración defensiva de partidos anteriores» pide Lastras en un duelo para el que recupera Camilo.