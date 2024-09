La campaña de vacunación gripe-covid comienza el 1 de octubre

Llega una nueva campaña de vacunación frente a la gripe y covid, este año con una previsión de unas 90.000 dosis para Ávila, para comenzar su administración el 1 de octubre en residencias y colectivos vulnerables y a partir del día 14 a la población diana. Entre las novedades, este año esta población diana baja en edad incluyendo a los mayores de 60 años (antes era a partir de los 65). Como es habitual, a los centros institucionales se acudirá a vacunar, y se incluirá al personal, mientras que en la vacunación general se tendrá que pedir cita en el centro de salud.

El delegado de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández Herrero, destacó que se disponen de los recursos humanos y las vacunas necesarias, con algo más de 51.000 vacunas contra la gripe y unas 37.000 vacunas contra la covid-19. El inicio de la campaña será el 1 de octubre con las personas institucionalizadas y también con unos colectivos especialmente vulnerables como son los niños con edades comprendidas entre 6 y 59 meses y también las mujeres embarazadas. La primera cita será en la residencia de la Junta de Castilla yLeón en la capital, incluyendo también «al personal sanitario y sociosanitario que trabaja en estas residencias porque, en la medida de lo posible, tenemos que interrumpir una posible cadena de transmisión en esos centros al ser personal vulnerable».

El representante de la Junta hizo un «llamamiento para que la gente se vacune. Es verdad que es una enfermedad que en muchos casos no reviste especial gravedad pero en determinados colectivos puede resultar inclusive letal», señaló.

El jefe del Servicio Territorial de Sanidad, Luis González Maroto, añadió que es el segundo año con la incorporación del virus respiratorio sincitial al calendario de vacunación general, por lo que se va a seguir con esta vacunación «para prevenir la bronquiolitis que en algunos casos supone graves problemas a los niños». Según explicó, «la campaña de vacunación va a ser desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo del año siguiente y lo haremos con la misma metodología que se hizo en la campaña anterior. Es decir, los niños que nazcan a partir del 1 de octubre la vacunación, que es de una única dosis, se hará en el hospital cuando nazcan y los que han nacido desde el 1 de abril hasta el 1 de octubre se les vacunará durante el mes de octubre en su centro de salud».

De esta manera, señaló, se quiere «reforzar la inmunidad y la prevención frente a este problema que venía afectando a la población infantil y que, aunque en una pequeña proporción, llegaba a causar este problema de bronquiolitis, que ha afectado gravemente».

Algunos de los detalles sobre el proceso de vacunación los ofreció Carlos Calvo, coordinador de equipos de Atención Primaria de Enfermería y coordinación de la vacunación, que recordó que la vacunación se va a realizar a través de los centros de salud mediante agendas de procedimientos. Para acceder a la vacunación se puede hacer a través de la aplicación Sacyl Conecta, en la que se puede pedir cita en la agenda que está denominada como vacunación gripe-covid. Otra opción es a través de la página de Salud Castilla y León, también de la misma manera, mientras que también se puede hacer por teléfono, pidiendo cita para esa agenda, o directamente a través de personal de administración de los centros de salud.

«La campaña se alarga durante tres o cuatro meses con lo cual va a haber tiempo suficiente para que todo el mundo que se quiera vacunar se vacune», señaló, además de que va a haber ciertos colectivos a los cuales se va a realizar una «captación activa desde el centro de salud». Es decir, se les va a llamar para ofrecerles la vacunación. En esta captación van a estar los niños y adultos con factores de riesgo y, en cuanto al virus respiratorio sincitial, se va a realizar la captación desde las unidades de los centros de salud llamando para ofrecer la vacuna.

A este respecto, la gerente de Asistencia Sanitaria, Isabel Martiño, señaló que confían tener «el mismo éxito, si no más, que otras campañas, porque es importante recordar a todo el mundo la importancia que tiene la vacunación, el no perder inmunidad, no solo por las personas que están en riesgo y que tienen factores de riesgo o que están inmunodeprimidos, sino también por los convivientes» porque «pueden ser un vector de transmisión de enfermedad».