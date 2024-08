Semanas complicadas en fuegos, intencionados y por la noche

Ávila está viviendo unas «semanas complicadas» en cuanto a incendios forestales se refiere, en especial porque se producen por la noche, cuando no pueden actuar los medios aéreos, y gran parte de ellos son intencionados. Es cierto que no está habiendo fuegos de grandes superficies pero esto no evita la complicación que suponen.

Esta es la radiografía que hace el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández Herrero, y que parece verse avalada por los últimos incendios en Ávila. Uno de ellos, el de El Hornillo (que sigue controlado), tiene la intencionalidad como causa probable y tras comenzar en la madrugada del 2 de agosto por fin se ha conseguido extinguir, aunque por el momento no se aporta la superficie afectada. A él se unieron dos incendios, también intencionados, que se produjeron este jueves, de nuevo de madrugada (a las 0,15 y a las 5,45 horas) en Navalperal de Pinares y que se consiguieron apagar rápidamente sin que se afectara una gran superficie. También comenzó en la tarde de ayer un fuego en Poyales del Hoyo, que fue controlado con rapidez y se dio por extinguido.

Estos son datos de los últimos incendios dentro de unas «semanas complicadas», explicó el delegado territorial de la Junta, en las que «si bien no estamos teniendo incendios que tengan una afectación muy grande en cuanto a superficie forestal, sí están siendo incendios que ocurren todos ellos prácticamente al atardecer o por la noche, lo cual complica considerablemente las tareas de extinción al no poder contar con los medios aéreos y presuntamente un porcentaje muy alto de ellos, prácticamente la totalidad, de manera indiciaria son incendios provocados». Es por ello que han «intensificado las labores de vigilancia, incorporando además cámaras de videovigilancia, drones etc., pero seguimos necesitando la colaboración ciudadana» ante posibles incendios, que tienen que ser puestos en conocimiento del 112 «para poder actuar con la mayor inmediatez».

Explicó el representante regional que se cuenta también con la colaboración de los ayuntamientos, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y otras administraciones, como la Diputación Provincial o el Ministerio.

A pesar de todo, señaló que la campaña actual de incendios «no tiene grandes consecuencias, pero tenemos que seguir alerta porque las temperaturas son altas y la sequedad del terreno también lo es. Por lo tanto, contamos con un operativo que ha mejorado sus capacidades, vamos a seguir alerta y esperemos que no tengamos que lamentar ningún incendio que tenga consecuencias personales y también en el ámbito forestal y en el ámbito urbano».

En cuanto a las causas del incendio de El Hornillo, el que más complicaciones parece haber dado este verano, aunque oficialmente en el parte proporcionado por la Junta de Castilla yLeón se indica como causa probable que es intencionado, José Francisco Hernández Herrero matizó que «la posible intencionalidad o no se determina con nuestros informes técnicos y con la intervención también del Seprona porque puede ser constitutivo también de un delito y, por lo tanto, su intervención es necesaria. Hoy por hoy todos los indicios apuntan en esa línea» pero se tienen que realizar las investigaciones y también compete «no solamente los cuerpos y fuerzas de seguridad y a los técnicos de la Junta de Castilla y León, sino a la autoridad judicial en determinar la intencionalidad o no».

En todo caso, para la Junta de Castilla y león «la prioridad es extinguir el incendio y, para evitar reproducciones, hay veces que nos lleva semanas. Ahí es donde nos volcamos», señaló.