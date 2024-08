Las instalaciones deportivas en Ávila no pasan por su mejor momento. Cuando no se cae una torreta de luz en el Adolfo Suárez, es el mal estado en la estructura de la piscina de la zona norte obligando a una intervención inesperada. Y con un presupuesto limitado, toca priorizar. Y en este caso le ha tocado 'ceder' el turno al Sancti Spíritu, una instalación para la que estaba prevista y presupuestada un cambio del césped artificial en el campo A y que deberá esperar al próximo año. «Será lo prioritario» señala Carlos López, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ávila, que explica cómo otras necesidades han obligado a retrasar esta actuación y a parchear el campo –se ha actuado sobre las zonas más dañadas– para que aguante esta temporada 2024-25. No más.

Desde hacía tiempo era visible a los ojos de todos el «deterioro» del campo A con numerosos rotos. «Había riesgo de que se rompiera la base elástica». Estaba decidido y presupuestado –había una partida de 750.000 euros– para este año pero «al tener que cambiar las luces y actuar en otras instalaciones no lo hemos podido llevar a cabo». Había que elegir, «o las torretas del Adolfo Suárez o el cambio de césped». Tras abordar la situación con la empresa responsable del césped, la solución tomada ha sido fue la reparación de los rotos siendo conscientes de que «como mucho, puede aguantar un año». Nunca mejor dicho, es un parche de urgencia para salvar la situación.

Una reparación que se ha llevado a cabo «con retales y trozos de césped que ya teníamos». Con ellos se han arreglado las franjas centrales de la zona de fútbol 7 y las áreas de fútbol 11». A la vista, el resultado ha sorprendido a todos. Y es que la diferencia de altura entre el césped existente y el utilizado es más que evidente. «Quizás estéticamente queda feo, dado que el césped que actualmente está instalado tiene 2 milímetros de altura y el otro es de 4 milímetros. Es un césped más largo, pero en el uso no hay ningún problema» explica Carlos López, asegurando las condiciones de utilización. «En cuanto haya presupuesto, se licitará la sustitución del césped. A partir de ahora lo prioritario pasa a ser el cambio del Sancti Spíritu A».

Imagen en la que se aprecian los parches empleados y la diferencia de altura entre el césped instalado y el utilizado en el arreglo. Ha sido un verano de actuaciones en las instalaciones en el Sancti Spíritu con las que tratar de mejorar la instalación. «Durante todo el verano se han ejecutado diferentes trabajos» tales como el desbroce del terreno, pintado de tubos, descompactado y peinado de fibras del césped... Queda por arreglar el riego en el campo A y el pintado de los vestuarios.