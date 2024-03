VOX insiste en que no hay ningún pacto para bloquear Ávila

El grupo de VOX en el Ayuntamiento de Ávila convocó a los medios para aclarar algunas situaciones de las últimas semanas, empezando por la polémica subvención a la Junta de Semana Santa. Así su portavoz, José Manuel Lorenzo Serapio, quiso dejar «muy claro» que VOX apoya a la Semana Santa de Ávila y que votará a favor de mantener la ayuda en los 50.000 euros que contempla el convenio. En este sentido, explicó que en la comisión en la que se abordó este asunto la concejala Laura García ya «manifestó sus dudas sobre la legalidad» de la propuesta de la reducción de la ayuda, de manera que «dijimos que nuestro voto iba a ser negativo hasta que se aclararan las dudas, aunque no se llegó a votar nada, y dejando claro que la posición definitiva era la del Pleno (de este viernes)». Así, confirmó que VOX votará «a favor» del convenio actual, una vez que el informe que «debería haberse llevado a esa comisión» despejó estas incógnitas.

Por otro lado, también se refirió a la reunión del jueves con el equipo de gobierno para abordar el tema de los presupuestos y a las declaraciones «macarras» del alcalde en las que «se nos faltó el respeto. Nosotros no vamos a entrar en temas personales ni familiares, mantenemos el respeto institucional y la coherencia. Si somos una decepción para el alcalde quizás es porque no somos como el grupo de Ciudadanos, que se amoldó a subir el IBI y a tener 7 liberados que cobraban más de 425.000 euros», reprochó. Así, apeló a la «ejemplaridad política», que «es fundamental para nosotros, estaba en nuestro programa y en base a ella estamos negociando los presupuestos». Aquí insistió en que«no hay ningún pacto para bloquear la ciudad, el único pacto es con los abulenses, y a nosotros ni se nos compra ni se nos chantajea», aseguró, para instar a «hacer público el supuesto vídeo que dicen que existe en el que estamos negociando un pacto». Sobre la invitación a una moción de censura remarcó que no formarán parte de un equipo de gobierno con PP y PSOE salvo que ese pacto incluya las medidas de VOX, a su juicio «lo mejor para Ávila».