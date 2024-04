"Lanzahíta ha crecido en población, gracias a las residencias"

El alcalde de Lanzahíta, José Miguel Gómez, afronta su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento. Un camino no exento de dificultades, como el que atraviesa cualquier municipio de sus dimensiones en estos tiempos, pero que afronta con mucha ilusión y proyectos para mejorar la vida de sus vecinos.

Las pasadas elecciones municipales, los lanzahiteños volvieron a darle el respaldo mayoritario. ¿Cuáles fueron las claves?

Vamos a ver, esta es mi segunda legislatura y hombre, me imagino que la gente cuando nos votó es porque se habrán hecho bien las cosas. No creo que sea otro motivo. Pienso que es por eso, cuando la gente te vota es por que se habrán hecho bien las cosas y hay confianza. Por eso creo que ha sido.

¿En qué se trabajó en esa primera legislatura fundamentalmente?

Bueno, pues se hicieron algunas cosas. Hicimos varias calles y una reforma medio integral de la piscina municipal, además de una pista de pádel y ampliaciones del cementerio, que además era una cosa muy complicada porque cuando llegamos aquí, en el 2019, como empezó luego la pandemia, resulta que me encontré que no había casi fosas, apenas seis o siete, y claro, y a mí me entró el pánico, porque con la mortalidad que había, podían ser muy necesarias. Por eso fue una de las primeras cosas que hicimos, que menos mal, gracias a Dios, aquí la verdad es que tampoco murió nadie y de momento no las hemos necesitado.

¿Y de cara a esta legislatura cómo la están afrontando?

Pues bien. Tenemos como meta cumplir el programa que con el que nos presentamos a las elecciones y es un compromiso que queremos cumplir. En el Ayuntamiento las cosas están, como nos pasa a todos económicamente, mal, pero poco a poco se van sufragando las cosas y vamos haciendo lo que podemos y esperamos poder cumplir el programa al 100%.

¿En qué proyectos están trabajando para mejorar el municipio?

Bueno, pues ahora mismo estamos trabajando para conseguir una sala polivalente, que no la tenemos aquí en el pueblo y es muy necesaria, y andamos a ver si nos dan algún tipo de subvención, aunque la verdad es que están todas las administraciones muy mal, pero bueno, tendremos que buscarlo como sea. También, con una subvención del programa europeo DUS 5000 de 1.748.000, estamos con un proyecto para cambiar el alumbrado público a LED, energía limpia, que tenemos que tener finalizado en noviembre del 2025. Estamos ahora con el tema de las licitaciones de obra.

Además, vamos a hacer actuaciones en el colegio y en el Ayuntamiento, una obra muy importante, y andamos también ahora con la limpieza de la presa, que la tenemos llena de arena desde que se produjo el fuego de Santa Cruz del Valle. Hemos conseguido un millón de euros para limpiarla y me imagino que los trabajos empezarán este verano, a través de Somacyl, aunque todavía no se ha licitado esa limpieza. Tenemos un problema ahí, porque no podemos poner en marcha la central eléctrica que tenemos desde el fuego porque al estar llena de arena, entra por el tubo que viene directamente de la presa y se puede cargar las turbinas. Ahí estamos perdiendo una cantidad muy importante de dinero. La idea es hacer ahora un 'bypass' que irá desde la parte de la cola del pantano, con un tubo, a la caseta de captación directamente para coger el agua limpia y que no pase por la presa.

¿Cuál es la situación económica del Ayuntamiento?

La situación económica ahora mismo no es que sea muy mala, aunque tampoco es muy brillante, pero bueno, no estamos mal. En la legislatura pasada quitamos unos 700.000 euros de deuda que tenía el Ayuntamiento, a parte de que ahora, al estar sin la minicentral, que es una fuente de ingresos muy importante para el pueblo, llevamos sin percibir esos ingresos dos años y eso está afectando también.

Todavía tenemos algo de deuda, pero yo creo que en esta legislatura lo mismo se podía quedar ya todo solucionado.

¿Y con qué presupuesto cuentan este año?

Sin meter la subvención del programa DUS 5000, este año deberíamos tener un 1.300.000 euros aproximadamente.

Y en materia de impuestos y tasas, ¿qué política está siguiendo en Lanzahíta?

Bueno, creo que tenemos ahora mismo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) más bajo de Castilla y León, y respecto a las tasas, este año lo hemos llevado al Pleno y hemos aprobado la subida del IPC para todas las tasas porque sube todo, pero los impuestos de momento los estamos manteniendo al mínimo.

¿Qué diagnóstico hace de la situación de Lanzahíta?

Pues como pasa en todos los sitios, porque pueblos como el nuestro la verdad es que tienen muy poco apoyo. Los chicos jóvenes no tienen aquí mucho futuro y creo que se tenía que apostar más por los pueblos, con ayudas a la gente joven, dando más trabajo o por lo menos facilitándoles las cosas para que la gente no se tenga que marchar, porque esto es la España vaciada total, o sea, aquí se está quedando la gente mayor solo y los jóvenes, solo los fines de semana. Este pueblo ha crecido en población, pero porque tenemos mucha gente empadronada de las dos residencias, de cincuenta y tantas plazas cada una, y claro, igual hay cien personas. Tenemos 930 empadronados aquí, pero por las residencias, porque chicos jóvenes hay cuatro. Aquí la gente vive del ganado y de la construcción y no hay nada más.

¿Qué posibilidades de futuro tiene el pueblo?

En estos pueblos las cosas importantes pasan por el turismo, pero nosotros lo tenemos muy difícil porque en otros sitios tienen sus gargantas y sus charcas, y aquí no puedes hacer nada. El que tenía las charcas desde hace un montón de años, las mantiene, pero el que hoy las quiera hacer, lo tiene casi imposible, y la verdad es que sería extraordinario que nos dejasen hacer unas piscinas naturales porque atraerían mucha gente y sería clave para nosotros.

Estamos ya a pocas fechas de la celebración de la tradicional Romería del Cristo de la Luz, declarada fiesta de Interés Turístico Regional. ¿Cómo van esos preparativos?

Esos preparativos ya están hechos. Las mayordomas están pidiendo, como es la tradición, todos los domingos y ya está el cirio puesto en una tienda de pueblo, que es donde tradicionalmente se ha puesto desde hace muchos años. Y en cuanto al programa, el sábado 18 de mayo tendremos un dj y el domingo iremos a llevar el cirio al Cristo y a la procesión.

¿Necesita mucha infraestructura en cuanto a organización y seguridad, dada la gran afluencia de gente?

Sí, aquí tenemos que hacer un protocolo de evacuación y viene la Guardia Civil, porque la verdad es que sí se junta muchísima gente. Es una fiesta importante y se junta gente de muchos pueblos de Ávila y de Madrid, y por ello hay que controlarlo todo, y contamos para ellos con Protección Civil y la Guardia Civil, aunque la gente ya sabe también cómo actuar por otros años.

¿Y qué supone para Lanzahíta esta fiesta desde el punto de vista festivo y económico?

Al Ayuntamiento no le supone un gran gasto porque tenemos la orquesta y se suele hacer todos los años una empanada para todo el pueblo y una limonada. Pero como ese fin de semana se llena el pueblo, repercute positivamente en el comercio y en la hostelería. Es una fiesta con mucha tradición y viene gente casi de cualquier parte del mundo ese día.

¿Qué mensaje mandaría para esas personas que estén pensando en visitar Lanzahíta?

Quiero invitar a todo el mundo a que conozca Lanzahíta, porque aquí tenemos un clima privilegiado y tenemos una romería espectacular el día 19 de mayo, declarada de Interés Turístico Regional, la Romería del Cristo de la Luz. Además, Lanzahíta es famosa por sus sandías y por sus espárragos, y también tenemos los quesos de María y una bodega que tiene una medalla de oro, Relatos 2018. O sea, tenemos empresas aquí muy importantes que nos están facilitando mucho las cosas, porque, por ejemplo, la bodega Huellas del Tiétar está dando muchos puestos de trabajo.