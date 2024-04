Biwares, apoyo y acento argentino en la elástica del Óbila

Aunque el foco de atención en el Óbila Club de Basket está en las dos finales que el primer equipo –el Hotel 4Postes Ávila Auténtica ElBulevar– deberá disputar en este tramo final de temporada por la permanencia, el club quiso aprovechar la presencia en España de Rubén Manfredi y Edilson Holz, CEO's de Biwares, para presentar el patrocinio de la consultora argentina en tecnología financiera como uno de los principales respaldos en el presente más inmediato.

Fue el pasado verano un momento complicado para el Óbila con la salida inesperada delGrupoHereda, su principal patrocinador. Se solventó entonces la situación de la mano de aquellos patrocinadores de siempre –Hotel 4Postes, Ávila Auténtica o El Bulevar entre otros– que con un apoyo más comedido pero más sostenible en el tiempo dieron soporte al proyecto. Y en este escenario apareció Biware.

«Nos movemos mucho para buscar patrocinios y desde hace dos años venimos trabajando con entrenadores, jugadores y clubes de Argentina. A través de estos contactos apareció la posibilidad de Biwares, una empresa que ya tenía implantación enEspaña y que trataba de dar ese salto en nuestro país. Se lo propusimos y no dudaron en ayudarnos» explicaba Carlos Hernández Guío, presidente del Óbila Club de Basket, sobre la llegada de este sponsor.

Una empresa, Biware, visible en el CUMCarlos Sastre y la vestimenta del primer equipo durante esta temporada 2023-24 y que seguirá dando respaldo al proyecto verderón en el futuro más inmediato. Implantada en 7 países, con más de 20 años de experiencia y más de 300 trabajadores, Biwares es una consultora en tecnología en la parte financiera con inteligencia artificial cuyo foco está puesto en grandes empresas como bancos, energéticas, petroleras, manofacturas... «Nos enfocamos a servicios de actividad financiera en grandes empresas» comentaron Rubén Manfredi yEdilson Holz, CEO's de Biwares.En este contexto «cuando conocimos al club y su proyecto nos entusiasmó la posibilidad» explicaron Manfredi y Holz ante lo que supone toda la propuesta –desde el primer equipo a la cantera o los campus– del Óbila Club de Basket para la empresa. «Es una posibilidad para nosotros pero también es la oportunidad de ayudar activamente al club».Un patrocinio que «a estos niveles de exposición pública» supone la primera experiencia para una empresa que, hasta la fecha, había patrocinado pequeños equipos «más destinados a niños», al deporte base, «que es donde está el verdadero espíritu deportivo».

Y la presencia de Biwares, que se sitúa en estos momentos en el primer nivel de apoyos junto a patrocinadores como Hotel 4Postes, Ávila Auténtica o El Bulevar, responde a la nueva 'estrategia' del club, que no cierra las puertas a un 'gran' patrocinador pero no lo buscará como lo ha hecho en otras ocasiones. «Cuando hemos tenido un patrocinador muy grande, si falla es un problema. Ahora tenemos patrocinadores de un rango muy similar que si en un momento dado alguno de ellos cesa, no genera un problema tan grave».Una línea de trabajo «que nos dota de estabilidad» señalaba Carlos Hernández Guío. «Es una posición más cómoda tener un rango de 4-6 patrocinadores que puedan mantener ese apoyo durante más años. Que sea una apuesta más comedida en lo económico pero más sostenida en el tiempo.Nos interesa más eso que una inyección fuerte un año y que no continúe el siguiente».