El Hotel 4Postes se lo juega todo

La temporada resumida en dos partidos, dos finales. No miren más allá, no hay más. Así de crudo, así de sencillo. «No hay que darle más vueltas».Lamentarse ahora –ya habrá tiempo y obligación de analizar el por qué se ha llegado a esto– valdría de poco o nada en estos momentos a un Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar en descenso y que se juega su presente y futuro en los últimos dos partidos de la temporada, el primero de ellos en casa, ante un descendido Tartiere Auto Gijón Basket, y el último ante un ya salvado Solgaleo Bosco Salesianos en tierras gallegas.Dos partidos y dos victorias obligadas. Porque para evitar angustias y todo tipo de miedos en un final de combinaciones casi infinitas, mejor hacer lo propio y comenzar por el partido de este mismo sábado. A partir de las 19,00 horas el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar recibe en el CUMCarlos Sastre al Tartiere Auto GijónBasket. La primera final, el primer 'match ball'.

«A esta situación hemos llegado por méritos o deméritos en este caso. Llevamos ya muchas jornadas hablando de lo que nos ha faltado, de nuestras fortalezas y debilidades, pero la única cuestión es que estamos en esta situación –en posiciones de descenso– y no cabe darle más vueltas. La valoración habrá que hacerla cuando acabe la temporada» comenzaba explicando Evaristo Pérez, entrenador del Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar, en el primero de los dos partidos más importantes de la temporada. «Hablamos de dos finales pero cuidado, porque no son dos finales sino una más una.El foco tiene que estar ahora puesto en la que vamos a disputar este sábado» avisaba el entrenador.«Una vez solventemos esta final, pasaremos a la siguiente.Toda la energía, todo el foco y el esfuerzo deben estar en ganar este sábado». Que no se desvíe la atención de nadie, porque aunque Tartiere Auto Gijón Basket está ya descendido, ganó a los verderones en el partido de la primera vuelta (86-75) en uno de esos partidos que también había que ganar –el equipo asturiano llegaba hundido en la clasificación con una única victoria en su casillero– pero en el que se 'regaló' a los del Pabellón de los Deportes La Guía Adolfo Suárez una de esas victorias, como tantas otras de esta temporada, por las que ahora el equipo verderón están donde está, en descenso y con el agua al cuello.

«El equipo está concienciado» asegura Evaristo Pérez. «Esta responsabilizado, sabe lo que tenemos entre manos» y promete que «haremos todo lo posible. Los resultados deportivos dependen de muchas variables, de muchos imponderables. Nosotros vamos a hacer que todo aquello que dependa de nosotros, vamos a dar el máximo sabiendo también que hay cosas que no dependen de nosotros, que hay un rival que también juega, que hay árbitros, que hay unas circunstancias que te pueden llevar a estar más o menos acertado, pero en lo que dependa de nosotros haremos todo lo posible».

Una situación en la que el equipo, como viene haciéndolo toda la temporada, echará en falta esa 'experiencia' de una plantilla joven donde no se ha encontrado un 'capitán' en pista. «Somos conscientes de ello.Es un déficit que hemos arrastrado toda la temporada» asume Evaristo Pérez, que ha echado en falta sobre el parqué una persona de «carácter, madurez, con personalidad que ejerza de líder» que sirviera de 'alter ego' sobre la cancha. «Creo que en ese aspecto hemos mejorado y algunos de los jugadores han sabido dar el paso adelante para paliar un poco esa situación».Por ello Evaristo Pérez llama a esa versión «coral» del equipo como su mejor arma. «Así ha sido cuando hemos sido competitivos y hemos dado tardes de buen baloncesto» como ocurrió ante el Seguros Ucoga Chantada recientemente. «Lo nuestro siempre ha sido fruto de un trabajo coral y tiene que ser eso lo que nos lleve a alcanzar los objetivos» pide en una tarde en la que, no estaría de más, que emerjan las figuras de jugadores como los Sergi Serrato, AarónGuzmán, Arija, Froufe o incluso un mermado –por un virus estomacal– Jonah Callenbach. Porque la situación lo requiere.

Sobre la cancha tienen que notarse la diferencia de «objetivos y ambiciones» de unos y otros. No se juegan nada los asturianos y se lo juegan todo los abulenses. «Cuidado» advierte Evaristo. «Que no jugarse nada no les haga jugar un buen baloncesto mientras que nuestras ganas y nuestra ansiedad nos puedan pasar factura».

Partido para salir a por todas desde el primer momento. «A la afición debemos encenderla nosotros pero debemos tener cuidado porque en algún partido nos ha ocurrido que hemos salido demasiado excitados.Hay que salir con el punto de actividad adecuado. Si es por debajo estará mal pero si es por encima también, porque nos llevará a la precipitación y los errores. Debemos salir con el grado de activación adecuado y a la grada la encenderemos nosotros. Les vamos a animar a ellos y ellos a nosotros».

Un duelo en el que Evaristo Pérez no tendrá a Jaime Queralt-Lortzing.El pívot verderón es baja definitiva para el final de temporada por una rotura fibrilar en un costado que desde hacía casi un mes le venía impidiendo participar en los partidos. A ello se unen los virus estomacales de Arija y Jonah, que estarán, «quizás no en sus mejores condiciones, pero estarán».

Y el Óbila Club de Basket quiere que un momento tan decisivo esté la afición. «Hacemos un llamamiento a la afición, a todo el club, para que bajen al CUMCarlos Sastre y den un apoyo muy necesario a todos los jugadores» decía en este caso Carlos Hernández Guío, presidente del club y que no duda que la situación saldrá adelante logrando con ello el equipo la permanencia en la Liga EBA.