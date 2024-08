El Adolfo Suárez lucirá esta temporada un nuevo vídeo marcador LED. Es una de las novedades en las que ya trabaja el Real Ávila de cara a su debut en la Segunda RFEFcon el objetivo de 'mejorar' las instalaciones del estadio abulense. Si sobre el césped es Miguel de la Fuente el que está poniendo a punto al equipo de cara a la competición, en los despachos son los actuales propietarios los que pretenden poner a punto las instalaciones. Al menos, hasta donde se puede.

Una de las novedades esta temporada 2024-25 que comenzará en breve es la instalación de un vídeo marcador LED de 4x3 metros similar al que en su momento instaló la Gimnástica Segoviana en La Albuera. Según detallan desde el Real Ávila, el marcador estará colocado en la parte superior de la grada descubierta, siendo de esta manera visible a los ojos de todos los aficionados desde la grada principal y toda la zona a pie de campo que actualmente ocupan los seguidores encarnados. «Estamos trabajando para que sea una realidad de cara al comienzo de la liga» indican desde el club encarnado, que esperan –no depende sólo de ellos– que esté instalado y en funcionamiento de cara al primer partido en casa ante el UPLangreo (jornada 2ª) o para el segundo, ante el UMEscobedo (jornada 4ª). Son las fechas en las que se manejan en estos momentos.

Se trata de un vídeo marcador que no sólo ofrece información relacionada con el partido, como puede ser el tiempo de juego, goles, alineaciones, tarjetas, expulsiones, cambios de jugadores, escudos de los equipos e incluso vídeos de las celebraciones de los jugadores en caso de marcar gol, sino que puede ser un potente soporte publicitario. Y es que se trata de un espacio comercializable –como ya se está haciendo en otros campos– que permite ofrecer anuncios y vídeos de patrocionadores, lo que puede convertirse en otra fuente de ingresos para el club, que trata con ello de adaptarse a los nuevos tiempos. «Es una manera de crecer a nivel de imagen» apuntan desde el club con esta nueva apuesta.

Se trata de una de las mejoras en las que se trabaja ya desde el Real Ávila, pero no la única. Uno de los frentes abiertos es el tema de la luz. Desde el club reconocen que la 'famosa' torreta ya debería haberse levantado. «Se ha retrasado un poco, pero sabemos que agosto es un mes complicado». No esperan problemas. «En septiembre, por cuestiones de luz natural, no habrá problemas.Otra cosa será el mes de octubre» cuando esperan que tanto la torreta como las nuevas luminarias estén instaladas.

Otro de los asuntos abiertos es la grada descubierta. La prueba de cargas, que determinará las posibilidades de la misma para albergar aficionados, está 'apalabrada' con la empresa, sin embargo su realización dependerá del verdadero interés que despierte el equipo en esta etapa Segunda RFEF. Si la respuesta de la afición lo requiere, se hará la prueba para habilitar la grada. Hasta ese momento, si se hace preciso aumentar aforo, se recurrirá a gradas supletorias.