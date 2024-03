Arias afirma que "no serán los palmeros" de nadie

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Eva Arias, aseguró este jueves que los presupuestos del Ayuntamiento de Ávila para 2024 se aprobarán "a través de la vinculación de la cuestión de confianza", pero recalcó que serán "los presupuestos de Por Ávila lo que saldrán adelante, pero nunca serán los nuestros, eso que la ciudadanía lo tenga claro". Y reiteró que no apoyarán ninguna moción de censura en la que estén involucrados PP y Vox, "lo hemos dicho por activa y por pasiva", ya que "las ideas que defendemos el PSOE como único partido de izquierdas de esta ciudad distan muchísimo de la extrema derecha y de la derecha".

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Eva Arias, que estuvo acompañada por el resto de concejales socialistas, quiso explicar los motivos que les han llevado a presentar una enmienda a la totalidad devolutiva, recalcando que estos presupuestos "no dejan de ser el resumen numérico de las acciones que el equipo de gobierno quiere hacer a lo largo del año 2024 en este ayuntamiento" y esas políticas de Por Ávila "no tienen las ideas de izquierdas que este Grupo Municipal Socialista defiende".

A su vez, acusó a Por Ávila de no cumplir sus compromisos y manifestó que "no vamos a ser los palmeros de esta política, que lo único que hacen es vender humo para nuestra ciudad, pero realmente no genera ningún dinamismo económico tan necesario en estos momentos para el municipio".

Profundizando en esos compromisos, Eva Arias recordó que se abstuvieron en el debate de ordenanzas fiscales en el incremento de la tasa de basuras con el objetivo de que ante esa modificación "no se vieran recortados algunos servicios de la ciudad", y especialmente la ayuda a domicilio, ya que "queríamos que se blindara y esas listas de espera que hay se minorarán". Pero, a su juicio, "ese compromiso no se ve reflejado en los presupuestos", ya que esa partida sólo ha aumentado 15.000 euros respecto al ejercicio de 2023 viene derivado de la cantidad que la Gerencia de Servicios Sociales obliga a sufragar a los ayuntamientos. Según precisaron la partida para la ayuda a domicilio asciende a 2.115.000 euros (2.100.000 euros fue el año pasado), de los que la Junta de Castilla y León aporta 1.889.445,92, y el 10% restante lo tiene que aportar el ayuntamiento, "que es lo que han presupuestado, no han puesto de más".

Eso le llevó a Arias a acusar a Por Ávila de "mentir" y precisó que "ese guante que le hemos tendido al equipo de gobierno lo incumple".

Otro de los motivos que les ha llevado a no respaldar esas cuentas es que desde el equipo de gobierno se comprometieron a recuperar las actividades deportivas de la Kedada 3.0 y a día de hoy siguen sin hacerlo.

Como tampoco se ha puesto en marcha la mesa de trabajo que se iba a crear a raíz de la polémica que se generó en torno al carril bici, y de la que debería salir una partida presupuestaria que recogiera todas las conclusiones que se sacaran de esa mesa de trabajo. Proposición que, según recordó Arias, fue planteada por el PSOE y aprobada en un pleno.

Ante situación, Arias afirmó que "el Grupo Municipal Socialista no puede ir de la mano de Por Ávila hasta que veamos hechos. Porque de palabras ya todos sabemos que son muy prometedores, que todo va muy bien, y cuando la cosa va mal reparten sus malas acciones entre todo el tejido asociativo, entre los grupos de la oposición y demás".

Y terminó afirmando que "cuando realmente veamos hechos, este Grupo Municipal Socialista no tendrá ningún problema de estar a su lado, de trabajar con ellos para el bien de la ciudadanía".