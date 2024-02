Quien quiera ver al Real Ávila en el Adolfo Suárez este mes de febrero, no puede faltar. Cuatro partidos, tres de ellos fuera de casa. Se examina el líder del Grupo VIII de Tercera a domicilio, pero también en su campo, donde este domingo –16,30 horas– recibe a un Atlético Bembibre acostumbrado a rendir mejor como visitante. Porque este curso los leoneses, que comenzaron con RamónGonzález en el banquillo y ahora lo hacen –desde hace apenas unas semanas– con Isma Álvarez, viven este año en la contrariedad. Lo que no suman en su feudo, el Jesús Esteban Rodríguez, lo hacen lejos de él. Que se lo pregunten al Burgos Promesas, Tordesillas o Cristo Atlético hace apenas una semana. Ante un rival así, el Real Ávila va a necesitar de su mejor versión. La que pide Miguel de la Fuente, que pese a los resultados y situación de los suyos espera más.

«La clasificación manda, el objetivo es el que es y estoy contento con los resultados». La situación «es ideal, pero ideal también para crecer y darnos cuenta de que aunque los resultados nos están favoreciendo tenemos mucho margen de mejora. Si no lo hacemos se nos va a hacer muy largo» comenzaba explicando el técnico vallisoletano en la previa del partido ante los del Bierzo. Personalidad, intensidad, capacidad de adaptación... «En la segunda parte el otro día no vi un equipo mío reconocible.Nos ganaron en intensidad, orden, inteligencia... Nos superó un equipo que mereció ganar». Toque de atención de un técnico que ha llamado a algunos «al despacho» para volver a sacar de ellos la mejor de sus versiones.

Quiere que se empiece a ver de nuevo ante un Bembibre al que no le asusta jugar lejos de su feudo. «Espero encontrarme un equipo que sale con las ideas claras, que va a disputar el balón al Bembibre y saber aprovechar nuestro momento.Cuando el rival esté mejor, tener personalidad y margen de mejora que tenemos que tener para no acabar dominados en nuestro campo. A partir de ahí, decidir mejor las ocasiones que tenemos» reclama Miguel de la Fuente, que la última salida no le dejó las mejores sensaciones. «No podemos permitirnos no entrar con mentalidad ganadora.Los partidos de casa son la clave para conseguir el objetivo».

Pese al cambio de técnico espera un Atlético Bembibre muy «reconocible. Es un equipo al que le gusta combinar, con jugadores que conocemos perfectamente, centrales fuertes. Un equipo fuerte, dinámico, intenso».Recupera a Ibra y DaniMarqués.Pierde por sanción a Fer Albín.