Ni siquiera para el Domingo de Resurrección el cielo dio una tregua y las nubes fueron compañía para el día de alegría que llega con el momento culminante de la Semana Santa y que es punto central de la fe. Pero las nubes no desanimaron a los abulenses a salir, al menos para ver un momento la Procesión del Resucitado y aunque fuera con las imágenes tapadas para evitar daños por la lluvia.

Tradicionalmente, la primera cita es a las 10,45 horas en la calle David Herrero, frente a la iglesia de la Sagrada Familia, pero en esta ocasión las imágenes del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora del Buen Suceso se habían llevado tapadas con plástico y, mientras sonaba el Himno de España con dulzaina y tamboril, entraron en la iglesia. Junto a ellos fueron llegando los fieles que terminarían por llenar el templo.

Con unos minutos de retraso respecto a lo previsto, se realizó el esperado encuentro entre las dos imágenes, aunque en este caso fuera dentro de la iglesia. Así lo explicaba el propio sacerdote que tenía unas palabras para alegrarse de poder celebrar la eucaristía y de que las imágenes hubieran llegado hasta allí, aunque hubiera que hacerlo, dijo, «dentro de la Iglesia por precaución». Además recordó el importante simbolismo de lo que se representaba, «el encuentro de María con Jesús», que lleva a pensar lo que fue ese momento, con «María llorando» al encontrarse con su Hijo «resucitado». Tras un breve canto dedicado a la Virgen (en latín, pero con la letra proyectada en la pared del templo), se gritó el aleluya a la «reina del cielo» para proceder a ver ese encuentro entre Madre e Hijo expresado con los pasos del Cristo Resucitado y Nuestra Señora del Buen Suceso, que no solo se acercan físicamente, sino que también se descubre el rostro de la Virgen, hasta entonces tapado con un velo negro. No se hicieron esperar los vivas antes de comenzar la eucaristía.

Nubes hasta la Resurrección - Foto: Isabel GarcíaYa antes de ese inicio, desde la Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora del Buen Suceso, explicaba Ángel Jiménez que la intención era que, si cuando la misa acabara no llovía, salir en procesión, pero que en todo caso se haría un recorrido más corto, hacia el convento de San Antonio para volver después por la avenida de la Inmaculada hasta regresar a la ermita donde después debería ir la gente en romería. Esto significa que el itinerario habitual se recortaba mucho, puesto que no se dirigían al centro de la ciudad y no había parada en el Humilladero.

Y esa idea fue la que después se materializó cuando poco después de las 12,00 horas, y con muchos abulenses a las puertas del templo a pesar del tiempo, salían las dos imágenes, muy protegidas por plásticos, como también se hizo con los estandartes. De nuevo la gaitilla y el tamboril entonaron el Himno de España para la salida, justo antes de que la comitiva comenzara su recorrido, marcado por la música que acompañaba y seguidos por los asistentes que se animaron a ser parte de este recorrido del Domingo de Resurrección.