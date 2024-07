Jiménez y Monfort vuelven a casa con dos bronces bajo el brazo

El atletismo de Ávila se subió al podio en el Campeonato de España Sub-20 que se ha celebrado estos últimos días en Castellón. Los tres participantes abulenses (Álvaro Monfort del CD Ecosport, Ryan Barcala del Puente Romanillos y Carla Jiménez del Playas de Castellón) gozaron de opciones de medalla, ya que los tres se clasificaron para disputar las finales de sus respectivas pruebas, previstas para la tarde de ayer. Sin embargo, la ilusión se transformó en cierta decepción por no lograr ningún oro. Carla Jiménez y Álvaro Monfort tuvieron que conformarse con la medalla de bronce en las carreras de 1.500 metros femino y 800 metros masculinos, respectivamente, mientras que Ryan Barcala no pasó del quinto lugar en esta última disciplina.

La primera opción de tocar metal para los atletas abulenses llegó a las 19,00 horas. Álvaro Monfort partía como uno de los grandes favoritos para llevarse la prueba. De hecho, había quedado primero en su ronda clasificatoria con un tiempo de 1'51''66, lo que le brindó la mejor marca de la tarde. Sin embargo, en la final su marca de 1'52''38 fue superada por Alaa Souadi (oro con un tiempo de 1'51''88) del Polideportivo Getafe y por Roberto Gómez (plata con una marca de 1'52''07) del Atlético Collado Villalba. La decepción fue mayor si se tiene en cuenta que Monfort lideró el paso intermedio de los 400 metros con un tiempo de 57''12, lo que le colocaba como el gran favorito. Sin embargo, en el sprint final no pudo mantener el ritmo de los perseguidores y, finalmente acabó tercero.

Por su parte, Ryan Barcala, que se clasificó para la ronda definitiva el sábado gracias a su tiempo de 1'53''22, disputó una gran prueba final, lo que le valió finalizar en un digno quinto puesto con una marca de 1'53''25, prácticamente similar al del día anterior. Únicamente el corredor del club Facsa-Playas de Castellón Adrián Gómez (1'53'19) le separó de su paisano Álvaro Monfort.

Ávila no pasa de la medalla de bronce en CastellónMás hubo que esperar para conocer el resultado de Carla Jiménez en la prueba de 1.500 metros femeninos que, al igual que ocurrió con Álvaro, se conformó con el tercer escalón del podio. Su marca de 4'29''77 no sirvió para superar a Elena Liaño (CA Murcia PDS Group), que se colgó el oro gracias a una marca de 4'25''31, ni a Ane Martín (Tolosa CF) que fue plata gracias a su 4'27''44. A pesar de su candidatura para llevar la carrera, Jiménez siempre estuvo a remolque de sus contrincantes. De hecho, no pasó primera por ninguno de los tres pasos intermedios de 400, 800 y 1.200 metros. Una decepción para la abulense, que se había clasificado para la final gracias a vencer en la segunda semifinal de la disciplina con un tiempo de 4'46''69. Se da la paradoja de que en la final mejoró su tiempo del día anterior, pero no le sirvió para alzarse con la victoria.

De esta manera, la delegación abulense vuelve a casa con dos medallas de bronce. Un buen resultado, pero que quizás sepa a decepción debido al gran nivel de los atletas abulenses, especialmente de Carla Jiménez y Álvaro Monfort, que partían como favoritos al oro. No pudo ser, pero no empaña su gran participación en el campeonato.