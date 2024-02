Comenzó el mes de febrero y lo hizo La Jornada de La 8 Ávila, el programa de deportes que dirige y presenta Roberto Ponce, con un invitado de mucho currículo y no menos experiencia en los banquillos. Se trata de Evaristo Pérez, entrenador del Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar y protagonista en este caso de Tiempo de Opinión, la sección de entrevista y tertulia en la que participa Alberto Sánchez, responsable de Deportes de Diario de Ávila y que ofreció la oportunidad de conocer un poco más al técnico palentino.

Entrenador de mucho recorrido, que sabe lo que es dirigir a la SelecciónEspañola de Baloncesto Femenino en unos Juegos Olímpicos, en Pekín 2008, una de esas citas «donde te tiemblan las piernas», o que se ha colgado al cuello las medallas de plata y bronce en los Europeos de Italia 2007 y Letonia 2009 respectivamente. «Me pase lo que me pase a partir de ahora yo ya he cumplido, yo ya he logrado un sueño que mucha gente no puede alcanzar ni de cerca» reconoce con orgullo cuando mira a lo conseguido.Quizás por eso, y para conocerle mejor, adquiere importancia la pregunta de qué hace aquí, en Ávila, en el Óbila y en la Liga EBA, un entrenador como Evaristo Pérez.

Natural –1960– de un pequeño pueblo de la montaña palentina, Villabellaco de Santullán, en las proximidades de Aguilar de Campoo, «he sido docente toda mi vida, licenciado de Enseñanza Secundaria en EducaciónFísica por el INEF».Aprobadas las oposiciones «comencé a compatibilizar la docencia con entrenar. He sido un privilegiado de poder compatibilizar el baloncesto de alto nivel con la docencia.Nunca lo he dejado.He entrenado a la SelecciónEspañola, he estado con equipos masculinos y femeninos pero nunca abandoné la docencia. Lo uno me salvó de lo otro.El baloncesto me salvó de la docencia y la docencia del baloncesto.Con 60 años me jubilé y puedo elegir dónde quiero estar.Lo que quiero es disfrutar del baloncesto.He estado en todas las categorías, he vivido la elite y he estado en las categorías más bajas del baloncesto. Yo quería ir a un sitio donde pudiera disfrutar». Yle llegó a sus manos la propuesta del Óbila Club de Basket. «Me presentaron un proyecto que me parecía atractivo para disfrutar del baloncesto».Quizás priorizó «unos criterios que no sean muy habituales en el deporte profesional» tiene claro. En elite se mueven otros intereses. No es lo que busca Evaristo. « Yo ya no voy mirando la categoría.Igual me apetece más entrenar aquí que entrenar en LEB Oro con una ambición desmedida y unas ambiciones que ya no quiero». Se ha «ganado» el derecho a retirarse donde le apetezca. «En Ávila me siento a gusto y estoy a gusto.El día que no lo esté, aquí paz y después gloria».

Tiene 'carrete' Evaristo Pérez.Le gusta hablar. «No me gusta dar las respuestas típicas y tópicas» de los entrenadores.No es de los que hablen mucho sin decir nada. Tampoco ofrece esa imagen de entrenador con crono y silbato.Por eso «aprendí a silbar» para llamar la atención de los jugadores. En ocasiones saca el látigo, en otras les ofrece el hombro si hace falta comprensión. «Intento ser justo.Hay ocasiones en las que toca sacar el látigo y otras ser comprensivo. Lo del palo y la zanahoria funciona». En plantilla tiene doce jugadores «y tengo que hacer doce trajes a media. En unos casos acertaré, en otros me equivocaré, pero no puedo hacer el mismo traje para los doce jugadores».