Que Kate O’Brien sea Hija Adoptiva de Ávila

Si hay una escritora extranjera unida de forma especial a Ávila ésa es la irlandesa Kate O'Brien, cuya obra está vinculada a la capital abulense y a Santa Teresa de Jesús, de quien escribió una interesante y magnífica biografía. Coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento, el ex director del Instituto Cultural Español de Dublín, José Antonio Sierra, ha impulsado una iniciativa para que Kate O'Brien sea nombrada Hija Adoptiva de Ávila.

Nacida en Limerick (Irlanda) en 1897 y fallecida en 1974, Sierra recuerda que la escritora fue una enamorada de esta ciudad que visitó de forma frecuente desde 1931 y en la que incluso pasó largas temporadas. Sierra, natural de Villanueva de Gómez pero residente en Málaga desde que retornó de Irlanda, pone como ejemplo de esa querencia de O'Brien por Ávila los seis meses que la escritora pasó en el Hostal Jardín, hoy Puerta del Alcázar, en los que se dedicó a escribir y a disfrutar también de una ciudad que adoraba, en gran parte porque era la tierra de su admirada Santa Teresa.

O'Brien, que se dio a conocer especialmente en su país a partir de 1990, cuando fue reivindicada por la presidenta irlandesa Mary Robinson, ya cuenta con una calle en la capital abulense desde el año 2011, y con otra vía también en Gotarrendura. Iniciativas, ambas, en las que José Antonio Sierra fue uno de los principales promotores. Ahora, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento, quien fuera uno de los impulsores del conocimiento de la cultura española en Irlanda quiere ir más allá y ha solicitado al Ayuntamiento de Ávila que nombre a la escritora Hija Adoptiva de la ciudad porque «méritos» para ello no le faltan, como asegura el impulsor de esta iniciativa.

Que Kate O’Brien sea Hija Adoptiva de ÁvilaO'Brien, viajera incansable, llegó a España por primera vez en 1922 , en este caso para trabajar como institutriz en el País Vasco y posteriormente visitó Ávila, donde encontró el verdadero espíritu castellano y las virtudes que Santa Teresa, a la que leyó con devoción, siempre ensalzó.

Pronto Ávila se coló entre las páginas de la irlandesa como así ocurrió en la novela 'Mary Lavalle', publicada en 1936, y donde habla del encanto de la ciudad nevada. Un año después dedicó un capítulo entero a Santa Teresa en su libro 'Adiós España'. Pero no acabó ahí la influencia de Ávila en la obra de la irlandesa que también incluyó referencias a esta tierra y a su abulense más universal en otra novela ambientada en España: 'Esa Dama', publicada en 1946. Sin embargo, el culmen de su obra abulense llegaría en 1951 con la publicación de 'Teresa de Ávila', una biografía muy personal de la santa abulense, que fue una de las mujeres a las que más admiró.

Según el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Ávila, el nombramiento de Hijo Adoptivo podrá conferirse a favor de personas que, sin haber nacido en Ávila y cualquiera que sea la naturaleza de su origen, se distingan por sus destacadas cualidades personales o méritos señalados y, singularmente, por sus servicios prestados en beneficio, mejora y honor de la ciudad que le hayan permitido alcanzar tan alto prestigio y consideración que le conviertan en acreedor de este título, requisitos que para Sierra cumple O'Brien.

Curiosamente, como recuerda Sierra, también 50 años se cumplen este 2024 de la fundación del Instituto Cultural Español de Dublín, que impulsó este abulense y que fue el precursor, además, del Instituto Cervantes.

El que Ávila nombre a Kate O'Brien Hija Adoptiva no es la única iniciativa que Sierra está impulsando para reconocer la importancia de esta escritora en la difusión de la cultura española en general, y de la abulense en particular, en Irlanda. De hecho, y en parte porque «muchos abulenses no saben que en los archivos de la Academia de Intendencia se encuentra información sobre la participación irlandesa en la Guerra Civil española», Sierra también ha presentado un proyecto de creación de una sección especial dedicada a las relaciones de España e Irlanda durante los siglos XX y XXI en el Archivo Provincial de Ávila, con lo que «Ávila añadiría un atractivo más para investigadores en las citadas relaciones».