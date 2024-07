En cuatro de cada diez divorcios se firma custodia compartida

Los hijos son, o deberían ser, el principal acuerdo de cualquier pareja que decide hacer vidas separadas. De hecho, en prácticamente la mitad de los 144 divorcios que se dictaron en Ávila el pasado año los cónyuges tenían hijos lo que obligó a acordar medidas que recogieran los aspectos fundamentales de sus vidas en el convenio regulador. Una de las más importantes es quién se queda con los hijos, cuestión que el caso de Ávila en la mayoría de los casos se resolvió a favor de la madre. Así ocurrió con 37 divorcios en los que la custodia se otorgó a la progenitora, según los datos de la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del INE. Esto supone que de los 75 divorcios que en 2023 tuvieron que acordar medidas para los hijos, la mitad de las custodias se otorgaron a la madre.

Solo en cinco casos, lo que supone el 6,6 por ciento del total, la custodia fue a parar al padre. En el resto de los procedimientos se acordó custodia compartida. Así ocurrió con 33 divorcios en los que los cónyues tuvieron que acordar medidas para sus hijos. Esto supone que el año pasado en cuatro de cada diez disoluciones matrimoniales en las que procedía asignar custodia se optó por una custodia compartida entre los dos progenitores.

Además, en otros 69 divorcios no procedía acordar medidas de custodia por no tener hijos en común o no ser éstos ya dependientes de los progenitores.

Por número de hijos, en los divorcios firmados el pasado año en Ávila, 32 cónyuges tuvieron que acordar medidas sobre un solo hijo menor de edad y 46 sobre dos o más hijos menores o dependientes. Además, en un caso el divorcio conllevó también la adopción de medidas en relación a un hijo mayor de edad y dependiente.

También ofrece el INE información sobre en quién recayó el pago de las distintas pensiones en los divorcios firmados en Ávila el pasado año. Así, en lo que respecta a la pensión alimenticia, en 46 casos esta responsabilidad recayó en el progenitor y en siete, en la madre. Acordando compartir esta obligación entre los dos en 25 divorcios.

En cuanto a la pensión compensatoria que recibe uno de los miembros de la pareja cuya separación o divorcio le causa un desequilibrio económico en la mayor parte de los divorcios firmados en Ávila el pasado año, y concretamente en 137, no procedía esta compensación que sí tuvo que pagar el esposo a su ex en siete disoluciones matrimoniales.

perfil de los divorciados. Parejas que llevaban casadas más de 10 años y que rondan los 50 años. Ése es el perfil de los abulenses que deciden divorciarse, según los datos que aporta el INE y teniendo en cuenta que la mayoría de las disoluciones matrimoniales que se firmaron en Ávila el pasado año, el 58 por ciento del total, pusieron fin a matrimonios que llevaban casados una década o más. Ése es el tiempo de hecho que llevaban casados los 85 cónyuges que el año pasado decidieron que ya no eran felices y no iban a seguir comiendo perdices juntos.

De 2 a 9 años llevaban casados los cónyuges de otros 53 matrimonios que el año pasado se disolvieron en Ávila y menos de dos años casadas llevaban ocho parejas que en 2023 decidieron divorciarse.

En cuanto a la edad de los cónyuges que el pasado año se divorciaron en Ávila, en el caso de los varones, la mayoría de los divorciados, 77 en total, tenían entre 45 y 64 años. También en el caso de las mujeres es este el tramo de edad en el que más divorcios se producen, con 72 casos.