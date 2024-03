Nueva apuesta política con gen abulense

El último día de febrero vio la luz 'Cree', la formación política impulsada desde Nexo Plataforma y presidida por Edmundo Bal, abogado del Estado y ex dirigente de Ciudadanos. Un partido que se sitúa en el centro del espectro político, que aboga por hacer política «con la verdad» y lejos de la confrontación y los extremos y que entre sus cofundadores tiene a un abulense. Hablamos de Manuel Hernández, ex portavoz provincial de la formación naranja y también ex diputado nacional del mismo partido por Ávila durante unos meses, antes de que la repetición electoral de 2019 le dejara sin el escaño que había conseguido en abril de ese mismo año.

Desde Brasil, donde se encuentra por motivos profesionales (es consultor estratégico para ALG, una filial de Indra), este ingeniero explica que Cree es «un proyecto transversal» que era «necesario» en el contexto político actual, marcado fundamentalmente por el dominio de dos partidos que «olvidan las soluciones, no piensan en los problemas de los ciudadanos y están instalados en el 'guerracivilismo'», algo de lo que dan fe, dice, los insultos y reproches que se dedican a diario. «Como ciudadano me da pena esta situación, la gente está cansada de las mentiras y la corrupción y de una clase política que no les representa, al menos a mí no», subraya.

Estos son los motivos, precisamente, que le llevaron a embarcarse primero en la plataforma y luego en el partido político que acaba de ver la luz, de la mano de Edmundo Bal, su compañero en Ciudadanos. Cree nace con un espíritu que recuerda algo al de los inicios del partido naranja, pero el abulense señala que «Cs ahora no representa lo que en su día abanderó. Nosotros nos lo creemos y queremos estar en el espacio situado entre el PSOE y el PP», de ahí que invite a las personas que «son críticas con la política actual, que no quieren mirar tanto a si es derecha o es izquierda sino que quieren soluciones a sus problemas desde la verdad y que creen que es posible hacer una política mejor», a que se sumen a este proyecto «abierto», detalló, para remarcar que «era el momento» de hacerlo.

Manuel Hernández señala que hay unas 800 personas en la plataforma social que da soporte a un partido que ha sido fundado por una treintena de personas, de las que «dos o tres vienen de la política pero otras muchas no».

En la rueda de prensa del jueves, Bal habló de una clara vocación reformista desde la centralidad y la moderación, con el objetivo de ser un instrumento de participación política al servicio de la ciudadanía bajo principios de ética y transparencia. De momento la mirada ya está puesta en las Elecciones Europeas del 9 de junio de este año, aunque Manuel Hernández explica que ninguno de los que han fundado el partido «está pensando en si ir en las listas o no».

Preguntado sobre si a Cree le ve posibilidades de futuro en Ávila, apuntó que se trata de una provincia históricamente vinculada al centro. «El abulense tiene espíritu crítico, quiere soluciones sensatas y moderadas y sabe que eso viene del centro, nunca se ha posicionado con los extremos y en eso está este partido, en evitar esos extremos y también el hecho de que los demás partidos se vean arrastrados por ellos».