XAV pide a Mañueco que Ávila no sea la última en inversiones

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, expresó este lunes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que están para "colaborar, no para poner piedras" a la institución pero solicitó el incremento de las inversiones en la provincia abulense para que no sea "siempre" la última en los Presupuestos. Pascual inició la ronda abierta por Alfonso Fernández Mañueco con los partidos con representación en las Cortes para llegar a acuerdos, donde lo más inmediato son los Presupuestos de la Comunidad para 2025 dado que, tras la salida de Vox de la Junta, el grupo popular no tiene mayoría parlamentaria.

El abulense, en declaraciones posteriores, se refirió a carencias en su provincia en materia de sanidad o comunicaciones e insistió en que no ocupe en todos los presupuestos la "novena posición", pero también indicó que no se conforman con subir un puesto sino con ser la primera.

Tras esta petición, rechazó que se pueda calificar a su formación de "chantajista o mercaderes" y subrayó que "claro que han subido las inversiones como también la cesta de la compra", pero recalcó que son insuficientes para el desarrollo de su provincia.

No obstante, respondió a "la mano abierta" del presidente con su disposición a llegar a acuerdos como en materia de sanidad, financiación autonómica o Corredor Atlántico, que fueron los pactos planteados por Fernández Mañueco en la ronda que abrió en octubre del pasado año.

Pascual es el único miembro del Grupo Mixto que acude a la reunión con el presidente de la Junta, ya que sus compañeros de bancada Francisco Igea (ex de Ciudadanos) y Pablo Fernández (Unidas Podemos) declinaron la invitación.