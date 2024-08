Unas 100 hectáreas afectadas por el incendio de El Hornillo

El incendio de El Hornillo, originado la pasada madrugada probablemente de manera intencionada y que permanece a esta hora activo y en Nivel 1 del Infocal, está en "una condición buena", según ha explicado el coordinador de los Servicios de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, Javier Ezquerra, quien ha precisado que "en estos momentos prácticamente no hay llama en las copas" de los árboles, aunque hay algo de llama activa en el suelo y hay que trabajar continuamente porque las condiciones de la zona, por su pedregosidad y por la cantidad de vegetación existente, son muy malas y en cualquier momento esas llamas pueden cobrar más fuerza".

Comenta Ezquerra que las condiciones meteorológicas durante esta jornada de viernes "han permitido el trabajo de medios aéreos y terrestres tanto de la Junta de Castilla y León como del Ministerio de Medio Ambiente", concretamente más de 70 medios, y esas labores de extinción "deben continuar, aunque las expectativas no son malas en estos momentos en los que la superficie afectada es muy difícil de estimar al haber varios focos y distintas áreas quemadas". Aún así, ha indicado que "el conjunto del área afectada puede estar en torno a las 100 hectáreas aproximadamente, pero la superficie real quemada seguramente sea menor, porque los distintos focos han ido generando áreas discontinuas".

Y respecto a la evolución prevista para las próximas horas, el responsable de la Junta señala que "hay que ser muy cautos, sobre todo en estas franjas horarias con el incremento de las temperaturas y los cambios en la estabilidad atmosférica, que hacen probable que haya un efecto de reactivación de una parte del perímetro". A ese respecto comenta que "estamos trabajando para que no suceda y lo cierto es que ahora mismo el perímetro no está avanzando de una forma significativa, pero eso no quita que hay que ser extremadamente prudentes con las valoraciones de previsión".

Estas declaraciones, realizadas a mediodía de este martes, eran confirmadas ya por la tarde por la propia Junta de Castilla y León a través de redes sociales, indicando que el incendio "evoluciona favorablemente y el perímetro, de aproximadamente 8 kilómetros, no avanza ni presenta llama".

También apuntaban que "quedan numerosos puntos calientes que podrían reavivarlo si sopla el viento", por lo que continúan las labores del operativo, con medios aéreos que trabajarán hasta el ocaso, mientras que los terrestres continuarán también toda la noche.