El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, achacó a la falta de mantenimiento por parte de los gobiernos municipales del Partido Popular los problemas de parte de la estructura en el edificio de la piscina cubierta del complejo deportivo ManuelSánchez Granado, lo que obligará a ejecutar una reforma por valor de 250.000 euros, que mantendrá cerrada esa instalación hasta principios del próximo año.

A preguntas de los periodistas, Budiño aseguró que la situación a la que se ha llegado en esa piscina se debe, «efectivamente» a «la falta de mantenimiento en instalaciones deportivas», criticando el hecho de que «durante muchísimos años esta ciudad ja adolecido de inversiones en instalaciones deportivas, no solo de piscinas en este caso, sino de otras instalaciones, lo que conlleva la pérdida de la funcionalidad de los materiales», como ha sucedido en el recinto del Sánchez Granado, en donde «al comienzo del anterior mandato tuvimos que invertir más de un millón de euros en esa instalación deportiv, y en esa línea vamos a seguir trabajando», ahora con «una próxima intervención de 250.000 euros» para atajar los problemas de la estructura, «a los que hay que sumar los trabajos que se están haciendo en el vaso de aprendizaje».

Budiño lamentó que «durante muchos años las instalaciones deportivas han adolecido del mantenimiento y las inversiones necesarios», criticando que «es una pena que durante muchos años se dedicaran sólo a inaugurar, pero no a mantener», y afirmando que «nos toca a otros ahora la difícil, ardua y también costosa tarea de mantener las instalaciones deportivas».

El portavoz municipal reconoció que «obviamente cuando el uso no es el correcto siempre hay algún tipo de peligro, de ahí que haya que acometer esa intervención derivada de la falta de mantenimiento», algo que «por desgracia», dijo «no es la primera vez que nos ocurre», criticando el hecho de que este mismo martes «un concejal del Partido Popula haya convocado una rueda de prensa en las puertas del campo de fútbol Adolfo Suárez, y no sé qué puede comentar alguien del Partido Popular en cuanto a inversiones en el Adolfo Suárez. Lo que menos puede hacer alguien del PPes una rueda de prensa en las puertas de ese campo, a no ser que sea parte de ese juego político en el cual han entrado ciertas formaciones políticas que desde el Ayuntamiento no vamos a seguir».

Por último, Budiño se felicitó por el hecho de poder contar con la nueva piscina de la Ciudad Deportiva de la zona sur, «para poder dar respuestas a la demanda social de estas instalaciones, porque si hubiésemos actuado como otros equipos de gobierno, esperando a que se derrumbase la piscina, pues hubiéramos tenido un problema. Es la buena planificación realizada desde este equipo de gobierno, la permite acometer ahora estas intervenciones».