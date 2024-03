Ávila contará con representación en la Olimpiada de la Física

Ávila estará representada en la fase nacional de la Olimpiada de Física. Y lo estará gracias a Daniel Batalla, alumno de primero de Bachillerato del IES Jorge Santayana, que hace apenas unos días quedaba en segundo lugar de la fase local, celebrada en el Aula Magna I de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.

Allí se celebraba la XXXV Olimpiada de Física (que organiza la Real Sociedad Española de Física) en su fase local, en la que tomaron parte un total de 80 estudiantes preuniversitarios de Salamanca (64), Zamora (doce) y Ávila (cuatro).

Pues bien, de entre todos ellostenían que salir los dos mejores, los encargados de representar a la Universidad de Salamanca en la fase nacional.

Rodrigo Herrera, del IES Vaguada de la Palma, de Salamanca, y el abulense Daniel Batalla viajarán a Granada del 4 al 7 de abril para participar en la fase nacional.

Charlamos conDaniel en los pasillos del Jorge Santayana en su tiempo de descanso. Con timidez, nos cuenta que está contento por el logro y nos explica cómo fue la prueba celebrada en la vecina Salamanca. «Fue un examen de cuatro horas», comienza a recordar la prueba, un examen para el que, confiesa, no pudo prepararse en exceso: la vorágine del día a día del Bachillerato Internacional que cursa apenas le dejó tiempo para ello.

Pero sus horas de trabajo previas y su gusto por la Física hicieron que Daniel lograra ese segundo puesto que tan bien sabe y que le permitirá, como decíamos, poder viajar a Granada para vivir la fase nacional.

«La Física siempre me ha llamado la atención», confiesa Daniel, que cuenta que también disfruta viendo cómo el uso de las matemáticas sirve para «describir la realidad» y «hacer predicciones».

«La verdad es que me parece bonito: la Física tiene una belleza que engancha», explica Daniel, que nos cuenta (y no nos sorprende) que siempre se le han dado bien los números, tanto si estos se llevan al mundo de la Fïsica como al de las Matemáticas.

De hecho, en sus planes está estudiar el doble grado de ambas materias de la Universidad de Salamanca.«Pero piden mucha nota», parece reflexionar en alta voz. Así que, su plan B pasaría por estudiar sólo Matemáticas.

No parece tampoco cosa sencilla. Y así se lo decimos. «Bueno, yo creo que está un poco mitificada su dificultad», se refiere tanto a la rama de las Matemáticas como de la Física. «Sí que es difícil, pero no más que otras cosas», expone con sinceridad y restándose importancia. «Si se tiene interés en ello, cualquiera que se ponga, puede», quiere animar a los compañeros que, quizá, no tengan la facilidad que él tiene para los números.

A Daniel no le preocupa mucho si el certamen nacional tiene o no premio. De hecho, nos cuenta que no lo tiene muy claro. «Hay unas becas», dice finalmente, y nos adelanta también que los cinco primeros de esas pruebas viajarán al certamen europeo, que espera se celebre en Georgia. Gane o no, lo cierto es que Daniel ya ha dejado bien alto el pabellón de la Física abulense. Enhorabuena.

Por cierto que los premiados en la fase regional fueron Rodrigo Herrera Yáñez, del IES Vaguada de la Palma; Daniel Batalla Sáez (IES Jorge Santayana de Ávila); Rodrigo Vega Yepes (IES Los Sauces de Zamora); Alejandro James Towned Ramos, del Colegio Marista Champagnat de Salamanca; y Miguel Mudarra Benit, del IES Lucia de Medrano.