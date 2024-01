Una música para emocionar

Hovercraft, uno de los grupos punteros del panorama musical de la provincia inicia su andadura en el año 2024 con una importante novedad: el cambio de batería. Goyo Rodríguez incorpora al grupo tras abandonar el mismo su anterior integrante Raúl Pérez. Es el único cambio significativo que se produce en el grupo, pues el estilo que de esta banda abulense seguirá siendo el mismo, con sus personales versiones de las últimas décadas del siglo pasado. Y desde luego, seguirán manteniendo la franquicia de Los Secretos, que tanto éxito les viene dando en los últimos años. Una música con su estilo inconfundible, marcado en parte por la voz de Miguel y por los arreglos que realizan su integrantes. Un vocalista cuya voz se comenta que es muy parecida a la de los vocalistas de Los Secretos, los hermanos Urquijo. «Yo no lo sé. Es lo que defiende Goyo», sostiene el propio Miguel, vocalista y guitarra acústica del grupo. Junto a estos dos también forman esta banda abulense Juan Carlos Delgado, teclado y Javier Hernández, bajo.

Sobre lo que puede aportar Goyo al grupo el nuevo batería señalaba que «lo primero que voy a aportar es ilusión. Porque desde que comenzaron a tocar, allá por los años 2015 o 2016, me han gustado. De vez en cuando me escapaba a sus ensayos y cada vez que podía me sentaba a la batería para tocar con ellos. Luego tuve la suerte de colaborar con ellos un par de veces que faltó Raúl. Y ahora, que me han propuesto esto, pues es como cuando un niño dice que cumplió uno de sus sueños, como a mí me ha ocurrido al acabar aquí». Reconoce que se identifica con la música que hacen y «sobre todo, con ellos a nivel personal». Por su parte Javier Hernández, señala que Goyo puede aportar al grupo «lo máximo. Es un batería estupendo, de los mejores que hay en Ávila y puede aportar mucho a Hovercraft».

El 2023 fue un año muy bueno para el grupo, Juan Carlos Delgado señala «no queremos prodigarnos demasiado, pero si que queremos seguir disfrutando de las actuaciones a nuestras posibilidades reales y a nuestras intenciones. Hay que disfrutar con lo que hacemos, no sufrir con ello». Para este año han incorporado temas nuevos de las últimas décadas del siglo pasado y añade Delgado que la intención es «ir variando el repertorio, que ya es bastante grande». Miguel añade que son más de 30 las canciones que tienen preparadas , además de las que integran la franquicia de Los Secretos. Y reconoce que en cada uno de esos conciertos suelen presentar unos 24 temas diferentes.

La temporada del año 2024 la comenzarán el sábado 3 de febrero, con un concierto que ofrecerán en la localidad morañega de Villaflor. «Y luego, a partir de ahí tenemos previstas una serie de actuaciones, no muchas para no ser pesados, en diversos locales de hostelería de Ávila. En la primavera y el verano comenzaremos la ruta por los pueblos de la provincia», sostiene Delgado.

Preguntados los integrantes del grupo sobre la aportación de Hovercraft al panorama musical de la provincia, Juan Carlos Delgado afirmó con seguridad. «Creo que da una conciencia de calidad. Nosotros tratamos de organizar la música alrededor de la calidad y del buen sonido. La ilusión por el volumen ya hace tiempo ya que se nos pasó y lo que pretendemos ahora es tocar para emocionar».