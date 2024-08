El diputado abulense del Partido Popular, Héctor Palencia, ha criticado al ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, por no recibir a la Plataforma del Ferrocarril de Ávila, y ha pedido la dimisión del ministro «por su incapacidad, por amargar las vacaciones a millones de españoles y por generar un estropicio económico».

Palencia participó en la sesión de este martes en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para pedir la «comparecencia urgente» de Óscar Puente para «informar sobre el caos ferroviario que se está produciendo este verano», y en su intervención criticó el hecho de que «desde Barcelona a Tarragona, o desde Extremadura hasta Ávila, existen plataformas del ferrocarril que denuncian la situación de los trenes en sus territorios y no son recibidas por el ministro ni son escuchadas» y recordó que fue el pasado 19 de junio cuando a preguntas del propio Palencia, Puente negó la existencia de problemas en los trenes españoles durante este verano, por lo el diputado abulense acusó al ministro de «mentir», exigiéndole que «si el señor Puente no quiere comparecer en el Pleno del Congreso, qué es donde mintió, que dimita, y que lo haga por su incapacidad, por no dar la cara en el Pleno del Congreso, por amargar las vacaciones a millones de españoles y por generar un estropicio económico».

El diputado abulense matizó que «el ministro tiene derecho a las vacaciones e incluso hasta jugar al golf, pero cuando la gestión de su Ministerio está provocando un caos y está en el punto de mira por la corrupción, uno debe remangarse y ser el primero en estar al pie del cañón».

Héctor Palencia concluyó su intervención asegurando que «si el ministro se atribuye las cifras históricas de viajeros y culpa, entre otras, al número de viajeros de las incidencias, eso es que Puente reconoce que el propio Gobierno de España es el causante del caos ferroviario».

Para este jueves está prevista la comparecencia, a petición propia realizada horas antes del debate de este martes, del ministro Puente en la Comisión de Transporte del Congreso, en donde volverá a intervenir Héctor Palencia.