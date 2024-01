El Rasca Cleopatra deja 5.000 euros en La Horcajada

El Rasca Cleopatra ha dejado 5.000 euros en La Horcajada.

El vendedor de la ONCE Antonio Francisco Sánchez Cembellín es quién ha llevado la suerte a este municipio de la comarca del Alto Tormes, con un boleto del rasca Cleopatra premiado con 5.000 euros.

Antonio comenta que cuando vendió el boleto premiado a uno de sus clientes habituales y vieron la cuantía del premio fue un momento de gran alegría compartida.

Con el rasca Cleopatra, tan solo por 2 euros, se pueden ganar premios de hasta 100.000 euros.

Los boletos de los 'Rascas' de la ONCE se pueden adquirir a cualquiera de los cerca de 20.000 vendedores de la ONCE, y en los establecimientos autorizados que, de forma solidaria, comercializan los productos de juego de la ONCE, y en la web www.juegosonce.es.