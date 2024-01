Una reina que transformó los límites tradicionales de un reino

La Reina Isabel fue una excelente Gobernante porque supo perfectamente en cada momento lo que tenía que hacer. Esto creo que es lo que define a un buen gobernante». Son palabras del doctor en Filosofía, Derecho e Historia y director de la Cátedra de Empresa Familiar y Ética de los Negocios y catedrático acreditado de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad de León, Salvador Rus, en la presentación de su libro, 'Un mundo en transformación. Biografía política de Isabel I de Castilla (1451-1504)'. Un acto que ha organizado la Cátedra de Isabel la Católica de la UCAV, en colaboración con Fundación Ávila. El acto ha contado con la presencia de Salvador Rus, uno de los autores de la publicación junto a Eduardo Fernández. Este trabajo ofrece una nueva perspectiva sobre la figura de la reina Isabel I de Castilla. Los autores analizan su vida y su reinado en el contexto de un mundo en transformación, marcado por el Renacimiento, la Reforma y la expansión europea.

Rus defendió que la Reina, nacida en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) «supo conjuntarse perfectamente con su marido, el rey de Aragón, Fernando V de Castilla y II de Aragón, para poder construir una monarquía que transformaba los límites tradicionales de un reino y se convertía en una monarquía universal que dio lugar al I Imperio Moderno».

El director de la Cátedra de Isabel la Católica de la UCAV, Francisco Trullén ha agradecido a Salvador Rus que haya querido hacer esta presentación de mano de la UCAV. «Una biografía política que tiene de novedad el acercarnos a la figura de la Reina Isabel desde un perfil distinto. Su proyecto político aborda conceptos como el de Estado, el de Poder, el de Política, la concepción de política de la Reina Isabel, que son aspectos que de otras maneras o en otros estudios no se han acercado a ellos», ha concluido Trullén.

Relación con el papado. Por su parte, Salvador Rus ha señalado que el libro no presenta datos nuevos, pero analiza la teoría política de independencia de Castilla y su relación con el papado. «Isabel es consciente de que una cosa es la política, y una cosa es reinar en un reino, y otra cosa muy distinta es la actividad pastoral de los obispos en sus diócesis. Es decir, no pueden ser instrumentos de la política vaticana. Pero pueden ser uno de los puntales para consolidar la unión de reinos, no la unidad de reinos, que no la hacen, que es eso todo el aporte que hacemos. Es decir, Isabel y Fernando son reyes propietarios, por tanto es muy difícil que alguno de ellos renunciara a su corona, era imposible. Por tanto, lo que hacen es una unión de reinos en las personas de los reyes, para acometer empresas comunes, pero la unidad la tiene que hacer alguien de fuera de otra familia que es la familia Augsburgo y que es la persona que una las dos coronas».

Rus ha explicado que «el libro muestra cómo la visión de la Reina del gobierno y la política cambió a medida que el reino se expandía». Además, ha comentado que en el libro se destacan los logros de Isabel, como la institucionalización de las comunidades políticas y la profesionalización del cuerpo diplomático.

La presentación de este libro es una actividad que se enmarcada dentro la Cátedra de Isabel La Católica de la UCAV que, en colaboración con distintas instituciones y grupos de investigación, celebra diferentes actos culturales y actividades académicas con la intención de dar a conocer la vida y la obra de la reina castellana dentro del marco espacial y cronológico de su tiempo.