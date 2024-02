El PSOE critica a XAV por no dar alternativas ante las obras

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ávila criticó este lunes al equipo de gobierno de Por Ávila por no ofrecer alternativas para los vecinos y los comerciantes afectados por las obras de la zona centro de la ciudad, cuyo plazo de ejecución se extiende en siete meses y medio, lo cual, a su juicio, «gravará a la ciudadanía, al turismo y al comercio durante los meses estivales».

En un comunicado de prensa, en primer lugar, la portavoz del PSOE municipal, Eva Arias, ha compartido el malestar de los vecinos afectados de la zona centro por las obras como, por ejemplo, las situadas en las calles: El Tostado, Reyes Católicos, Jimena Blázquez, Blasco Jimeno, etc., «quienes han mostrado su malestar por las mismas mediante la remisión de múltiples quejas al Ayuntamiento». En concreto, sobre la calle El Tostado, Arias ha recriminado al equipo de gobierno por «no informar con un bando o señalética apropiada la ejecución de las obras en esta ubicación, con la finalidad de avisar con anticipación a los vecinos que se verían afectados para que, aquellos que tienen su coche particular en el garaje pudiesen sacar el vehículo del mismo; así como ofrecer medidas alternativas de aparcamiento que no graven su actividad cotidiana; tal como aconteció a los vecinos de la calle Nuestra Señora de Sonsoles».

Por otro lado, la portavoz socialista ha asegurado que «comparte el nerviosismo y la incertidumbre de los pequeños comerciantes afectados por las acciones de la calle Reyes Católicos», cuyo plazo de desarrollo se extiende por más de siete meses «generado un importante impacto para el sector comercial de la zona de cara a la época estival». Por esta razón, Eva Arias ha pedido «el compromiso del alcalde y el equipo de gobierno para que vele por los plazos de ejecución para el cumplimiento de los mismos, trabaje para realizar una planificación acorde a las necesidades de la ciudad y que atiendan las demandas de los comerciantes abulenses otorgándoles cierta tranquilidad».

«Desde el Grupo Municipal Socialista no vemos de recibo que siempre sufran los mismos –vecinos y comerciantes– las consecuencias de la nula gestión del Sr. Sánchez Cabrera, quien es el único responsable de la organización de las actuaciones a llevar a cabo en nuestra ciudad», ha zanjado Arias. Finalmente, la portavoz ha expresado que «desde el Grupo Socialista trabajamos constantemente en la búsqueda de soluciones encaminadas a potenciar económicamente a los diferentes sectores abulenses como son el comercio, el turismo, la hostelería,… ya que el fin último es dinamizar nuestra ciudad».