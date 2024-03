Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Ávila, Partido Popular, PSOE y Vox han coincidido en la valoración del proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno de Por Ávila, y una vez que ese sábado terminaba el plazo para la presentación de alegaciones al mismo, los tres han pedido la devolución de las cuentas tras presentar una enmienda a la totalidad.

Ante este panorama, y teniendo en cuenta las grandes diferencias existentes entre el equipo de gobierno y la oposición en esta materia, tanto en la Comisión de Hacienda como en el Pleno esos presupuestos serán rechazados, por lo que se ven abocados a la figura de la cuestión de confianza para que puedan entrar en vigor, aproximadamente ya en el mes de mayo.

El equipo económico municipal que dirige Ángela García Almeida presentó un presupuesto para el año 2024 por un importe de 64 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,6 por ciento con respecto al de 2023. En el documento presentado a los grupos de la oposición ingresos de 985.000 euros se contabilizaba una subida en los ingresos gracias a la actualización de la tasa de basuras (500.000 euros más) y de turismo (se prevén recaudar 485.000 euros más), mientras que en los gastos hay incrementos del 3,4 por ciento en gasto de personal, pasa a 24,9 millones de euros, y del 15 en gastos corrientes, que será de 24,1 millones, de tal manera que entre ambas partidas se alcanza el 76 por ciento del gasto total. Calificadas desde Por Ávila como «austeras, responsables y realistas», las cuentas logran que el importe de las subvenciones no se elimine en su totalidad, pero se quede reducido a un tercio.

Tras los quince días de estudio del borrador, PP, PSOE y Vox no han encontrado argumentos suficientes para apoyar esas cuentas y, es más, ni siquiera han elegido en esta ocasión intentar de arreglar las cuentas a través de enmiendas parciales y de partidas específicas, sino que han optado por enmendar el documento al completo, y pedir su devolución.

El principal partido de la oposición, el PP, ya dejó claras sus intenciones cuando votó en contra de la actualización de las tasas de basuras y turismo, las dos principales que modificaban el capítulo de ingresos. Sus postura ya indicaba un desacuerdo claro con el presupuesto de Por Ávila, que ha quedado plasmado en esa enmienda a la totalidad devolutiva que ya ha dejado registrada en sede municipal.

Lo mismo ha hecho el grupo municipal del PSOE, que a pesar de que se abstuvo en la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de basuras, después de que se incluyera de una disposición adicional propuesta por el grupo socialista para aplicar la modificación condicionada a la entrada en vigor del nuevo contrato, no ha encontrado en el resto de partidas los argumentos necesarios para alejarse de la posición de negación total de los presupuestos.

Por su parte, el grupo municipal de Vox ya anunció públicamente en la jornada del viernes mediante un comunicado de prensa su decisión de no apoyar en nada a las cuentas de Por Ávila, insistiendo en su mensaje de que «sin medidas de ejemplaridad política previas, no tiene sentido pedir un mayor esfuerzo fiscal a los ciudadanos. No podemos apoyar un presupuesto que recorta en servicios municipales, en medidas de fomento del comercio y turismo, que destroza el tejido asociativo abulense, y que recorta en servicios sociales básicos, en definitiva, este no es el presupuesto que Ávila necesita puesto que no prioriza las verdaderas necesidades de los abulense», declaraba José Manuel Lorenzo Serapio, portavoz municipal de Vox, en ese comunicado.

Conocida la decisión de los grupos de la oposición, a Por Ávila le queda la baza de la cuestión de confianza para aprobar los presupuestos. La fecha para plantearla sería el jueves 11 de abril y si no hay moción de censura, cuestión que no se contempla, quedarían aprobados los presupuestos.