El nuevo SMI supone el 80% del salario medio provincial

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el presente 2024 quedó fijado en 1.134 euros al mes en 14 pagas, lo que arroja una cantidad bruta de 15.876 euros al año. El Gobierno alcanzó hace unos días un acuerdo con los sindicatos para subir ese umbral un 5%, dando continuidad así a la tendencia al alza de los últimos años. Y es que desde 2018 el SMI se ha incrementado en más de la mitad (un 54%), con lo que eso ha supuesto para las nóminas más bajas. Esto ha provocado que ese salario mínimo se esté acercando cada vez más al sueldo medio, no en vano aunque éste último también ha subido, lo ha venido haciendo en menor proporción. En concreto, si en 2017 el SMI suponía el 60% del sueldo medio de ese año en la provincia de Ávila, en 2022 (cuando era de 1.000 euros) representaba el 72%, aunque si tenemos en cuenta el SMI actual (1.134) se rebasa ya el 80%.

Los últimos datos de la Agencia Tributaria, incluidos en la estadística 'Mercado de Trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias' correspondiente a 2022, cifran en 19.533 el sueldo medio de la provincia de Ávila en ese periodo. Es un 5% más que la cifra de 2021, en la línea ascendente que se ha venido dando en los últimos años. Con todo, el sueldo medio de Ávila sigue siendo el segundo más bajo de la región, solo por detrás del de Zamora (19.254 euros), y sigue lejos de las medias regional y nacional, situadas en 21.773 y 22.781 euros, respectivamente.

Los datos que ofrece esta investigación de carácter censal, basada en la relación de perceptores de salarios, pensiones y prestaciones por desempleo que presentan los empleadores mediante la declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, también reflejan que prácticamente uno de cada cuatro asalariados de la provincia percibieron en 2022 una retribución salarial anual equivalente a la cantidad fijada para el SMI de ese año o menos, entonces mil euros al mes en catorce pagas (14.000 al año en términos brutos). El porcentaje, eso sí, ha ido bajando en los últimos años y no significa necesariamente que el sueldo se haya situado en la línea del SMI vigente o por debajo de esa cifra, ya que puede que el perceptor no haya estado en activo durante todo el año o que no trabaje a jornada completa. Y es que a la hora de interpretar los datos se quiere dejar claro que el salario medio se mide como el cociente de las masas declaradas de rendimientos del trabajo divididas por el número de perceptores, sin tener en cuenta el tiempo efectivo de trabajo, de manera que no se puede asociar a los perceptores en la cola baja de la distribución salarial con personas que directamente perciben un salario inferior al mínimo. Lo que sí denota el elevado volumen de asalariados en el tramo bajo es la inestabilidad mercado laboral provincial.