El Colegios Diocesanos afronta un partido para ganar. Sin paliativos, sin excusas. Ante la Ponferradina B, no cabe otro resultado. Hay que ganar no sólo por lo que dice la clasificación del filial leonés, colista y abocado al descenso pese a lo 'mucho' que queda por delante, sino por lo que dicen sus números, 7 puntos a estas alturas de temporada y ninguna victoria en su casillero. Pero antes de mirar a lo ajeno, mejor mirar a lo propio, a un Colegios Diocesanos que tiene en el Compostilla Vicente del Bosque la oportunidad de hacer buenos los puntos que rascaron ante rivales como el Tordesillas o el Cristo Atlético Palencia. Dos empates que cobrarían todo el sentido y el valor posibles en la pelea por la permanencia este sábado.Pero para que todo eso cobre sentido, el equipo de IvánLastras –regresa al banquillo después de tres partidos de sanción– deberá responder sobre el césped, plasmar sobre el verde todo aquello de lo que se habla y se dice. «Humildad».Es la palabra que más repite el técnico abulense. «Sabemos que jugamos contra el último clasificado, sabemos que será un partido muy difícil».No le falta razón.

Son colistas los de Rubén Vega, castigados como los colegiales cuando no lo merecían. Perdieron por la mínima con Leonesa B, Palencia o Tordesillas. Si el Real Ávila salió vivo del Compostilla fue por ese 'halo' de campeón que acaba por darle un plus al que va por delante y volverse en contra del que va por detrás. «Es un equipo que no ha ganado aún, que lo hará, ojalá no sea este sábado, pero es un equipo que hace las cosas muy bien. Si ha perdido muchos días ha sido por detalles que en esta categoría te penalizan», como los que tantas veces condenan a los del Sancti Spíritu.Por ello la consigna es clara. «Es un rival directo, tenemos una gran oportunidad pero debemos afrontarlo con humildad».

Ni ganar ni perder será definitivo, pero con lo que queda y los rivales que ha tenido en esta fase del calendario, es un duelo sumamente importante para los colegiales. «No podemos hablar de final porque quedan una docena de partidos pero debemos darle la importancia que merece. Debemos ir a por ello».

Aunque sean colistas, la Ponferradina B es un equipo que en su campo «compite muy bien».Los de Rubén Vega son «firmes y sólidos» en su terreno de juego. Un partido donde los detalles marcarán el devenir. «El que menos errores cometa y más acertado esté en las áreas se llevará los tres puntos». Son seria duda ÁngelEncinar y Pitu y Camilo está descartado.