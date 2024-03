Acepta un año de cárcel por apropiarse de dinero de su tía

Una vecina de Arenas de San Pedro ha aceptado una pena de un año de prisión como autora de un delito de apropiación indebida, con el compromiso de devolver 60.000 euros a los herederos de una tía a la que cuidó antes de fallecer y a la que le sustrajo al menos esa cantidad, según ha quedado acreditado este lunes en la vista celebrada en la Audiencia Provincial. Al final el acuerdo entre las partes, defensa, fiscalía y acusación particular, evitó la celebración del juicio que iba a juzgar a E.C.G., la acusada y finalmente condenada por unos hechos que se remontan al año 2016.

Según el escrito de acusación, la acusada estuvo conviviendo con su tía de casi 90 años, a quien cuidaba en su casa, durante aproximadamente tres años (de 2014 a 2016). El 2 de marzo de 2016 se traspasó un depósito a plazo fijo de 70.000 euros de la anciana a una cuenta de la misma entidad bancaria de la que ella era titular y la acusada autorizada, quedando la misma con un saldo de casi 73.000 euros. Desde ese momento, y hasta el fallecimiento de la tía, en octubre de 2016, la acusada, aprovechando su condición de autorizada y con una tarjeta a su nombre asociada a la cuenta, comenzó a realizar de manera continua disposiciones a su favor y pagos para fines diferentes a la atención y cuidado de su tía, de manera que el 13 de octubre de ese año el saldo de la cuenta no llegaba a 14 euros. En su testamento la anciana instituyó como heredera universal a su hermana fallecida y uno de los hijos de ésta (sobrino de la anciana) reclamó la herencia y denunció a su prima por haberse quedado con el dinero.

En este marco, el Ministerio fiscal y la acusación particular sostuvieron de inicio que los hechos eran constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida (para el fiscal agravado), por lo que el primero pedía 4 años de prisión y multa de 10 meses con una cuota diaria de 6 euros y la acusación particular, 5 años de prisión y multa de 9 meses con una cuota diaria de 6 euros. Además, como responsabilidad civil de la acusada se reclamaban 73.528,39 euros (con los intereses legales correspondientes), por parte de la acusación, y 75.060 euros por parte del fiscal. Por su parte, la defensa de la acusada negaba estas acusaciones o entendía, al menos, que los hechos no podían ser interpretados de ese modo, de modo que pedía la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables.

Con estas premisas el juicio iba a celebrarse este miércoles, pero un acuerdo de última hora lo evitó. Después de modificarse las conclusiones de la Fiscalía, el presidente de la Audiencia Provincial dictó sentencia 'in voce' condenando a E.C.G. como autora responsable de un delito de apropiación indebida a un año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También se le condenó a satisfacer a los herederos de la anciana, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria, con 60.000 euros (más intereses) en la forma que acababan de acordar las partes, esto es, con una parte de un inmueble de los que son copropietarios acusada y denunciante y si fuera necesario, con cuotas mensuales de 250 euros hasta alcanzar la citada cantidad, además del pago de las costas.

La sentencia ya es firme, tras mostrar las partes su intención de no recurrir. Quedó pendiente, eso sí, la solicitud de la defensa de suspender la pena de prisión por entender que se daban las circustancias para ello, algo a lo que no se opusieron ni fiscal ni acusación particular siempre que se cumplan los "planes de pago" y se pueda restituir la cantidad sustraída.