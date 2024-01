Si en Vox hay «optimismo» en relación a un posible acuerdo con Por Ávila para la elaboración de los presupuestos del Ayuntamiento de Ávila de 2024, en el equipo de gobierno la palabra que se maneja es la del «realismo» para analizar una situación que invita al portavoz de Por Ávila, José Ramón Budiño, a asegurar que «ahora mismo confío en que se pueda llegar a un acuerdo en la negociación que tenemos abierta con Vox», matizando que «es una confianza realista, no optimista».

Tras la primera reunión del año celebrada el pasado miércoles, ambas formaciones se han emplazado a seguir negociando con «contactos casi diarios», para intentar llegar a un acuerdo desde la base del proyecto de Por Ávila de subida de algunas de las tasas que todavía están en condiciones de poder incrementarse al no devengarse a principio de año, y también con el documento de peticiones elaborado desde el grupo de municipal de Vox, que desde XAV se toma como «un documento de intenciones. Hay muchos asuntos que están reflejados en él», tantos que «se puede considerar casi como un acuerdo de gobierno, pero de lo que estamos hablando es de presupuestos, por lo que recibimos ese documento y nos hemos emplazado a estudiarlo y analizarlo. En las propuestas de Vox que tengan encaje local, nos encontraremos, pero donde quieran ir más allá, pues por responsabilidad política y pública, no llegaremos, y ellos mismos lo entenderán».

En relación con algunas de las peticiones concretas de Vox, Budiño mostró la disposición de Por Ávila a, por ejemplo,«congelar los sueldos de los políticos, ahí no habría problemas», mientras que sobre la reducción de liberados, «se tendrá que valorar y estudiar. Es verdad que la trascendencia económica es la que es, limitada, y por lo tanto entiendo que es más un gesto político de cara a la galería».

Sobre la valoración «optimista» del portavoz de Vox, José Manuel Lorenzo, de poder alcanzar un acuerdo, el portavoz de Por Ávila lo celebra, «el primer lugar agradezco que haya una formación política, sea cual sea el resultado de las negociaciones, que ha tenido ánimo e intención de dialogar, y si como dicen son optimistas, yo lo celebro. Yo creo que en la vida siempre se puede llegar a acuerdos, pero sobre todo lo que va a primar es el sentido común», aseguró, pero también apuntó que «a mí me gusta ser más realista. En cinco años que llevo en política me suelo llevar menos decepciones si soy realista que optimista. Entonces, me he quedado en el realismo de momento, sin dar de salto al optimismo».