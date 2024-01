El presupuesto del Ayuntamiento de Ávila para el presente año no estará aprobado, en el mejor de los casos, hasta mediados del próximo mes de mayo, y su contenido dependerá de lo que suceda en un proceso de elaboración que prácticamente empieza desde cero porque el equipo de gobierno de Por Ávila presentará para su debate y análisis por parte de los grupos de la oposición el mismo proyecto de ordenanzas que PP, PSOE y Vox no aprobaron. Una vez que se decida cómo quedan esas ordenanzas, será cuando XAV presente sus cuentas para el año 2024, que tendrán que ser debatidas y votadas por la oposición. En caso de que tampoco se aprueben, a mediados de abril el alcalde presentará una Cuestión de Confianza que podría abrir las puertas a una moción de censura. Este es el cronograma que el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, hizo público este martes y con el que pretende cerrar un episodio que deja, de momento, los presupuestos de 2023 prorrogados y que podría desembocar en la puesta en marcha de una herramienta que contempla la legislación y que nunca se ha activado en el Consistorio abulense.

Sánchez Cabrera apeló a la «responsabilidad» de los tres partidos de la oposición para que el resultado de este segundo intento de aprobar las mismas ordenanzas que ya fueron rechazadas el año pasado tenga otro resultado. «La oposición tiene una nueva oportunidad de recapacitar para no bloquear el Ayuntamiento», dijo, insistiendo en el mensaje que su grupo lleva enviando desde hace varias semanas de que la situación actual de bloqueo en lo que a los presupuestos municipales se refiere es por culpa del «pacto de los recortes de PP, PSOE y Vox, que son los que tienen la mayoría absoluta y los que han decidido que no se puedan actualizar las tasas y, por lo tanto, que tengamos que hacer recortes en el presupuesto de 2024». Para evitarlos todo lo posible, Sánchez Cabrera invitó a la oposición a reconsiderar su postura de votar en contra de todas las subidas propuestas de tasas e impuestos, «si ahora recapacitan y aprueban la actualización de las tasas que aún estamos a tiempo de actualizar, los recortes serán menores», recordó, matizando el hecho de que «la aprobación del nuevo contrato de recogida de basuras, que se hizo con la abstención de los tres grupos de la oposición, nos obliga a actualizar la tasa para hacer frente a ese contrato». Esa subida sería de una media de 20 euros al año por familia, explicó la teniente de alcalde de Hacienda, Ángela García.

El alcalde criticó que «la posición que tiene adoptada ahora mismo la oposición es la de tirar la piedra y esconder la mano. Ponen el palo en la rueda para que el Ayuntamiento no pueda prestar los servicios que prestaba y escondo la mano diciendo que ellos no son responsables, peor no es cierto. Aquí todos tenemos responsabilidad. Nosotros somos la lista más votada, sí, pero la mayoría absoluta la tienen los tres partidos que están en la oposición».

ruptura con vox. Sánchez Cabrera dio la versión de Por Ávila sobre las razones para la ruptura de las únicas negociaciones que hubieran permitido aumentar el presupuesto, que era las que estaban abiertas con Vox hasta el lunes por la mañana. Desde este partido se alegó que en Por Ávila no estaba dispuestos a atender algunas de las peticiones presentadas por Vox en el documento sobre el que negociar, entre ellas las de reducir en dos las liberaciones del equipo de gobierno, algo que el alcalde calificó como «falso. Nosotros no nos hemos negado en ningún momento a reducir las personas que trabajan a diario para el Ayuntamiento de Ávila de manera exclusiva, lo que pasa es que les propusimos la reducción de las percepciones económicas y dietas que cobran los concejales por asistencia a plenos y comisiones, y en ese momento Vox rompió la baraja. Dijo que de ninguna de las maneras ellos iban a dejar de cobrar. Lecciones éticas por parte de Vox es muy difícil que las aceptemos porque hace unos meses nombraron asesor en la Diputación al hermano del diputado provincial, y a las pocas horas, presionados por la Dirección Nacional del Partido, tuvieron que cesarle».