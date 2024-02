«Mecano hizo temas estupendos que fueron revolucionarios»

Tras el éxito de su tour 2022/23, renovado para conseguir si cabe mayor fidelidad con el original y con la motivación añadida de haber sumado más de 50.000 espectadores, llega este sábado al Lienzo Norte el espectáculo Aidalai, Tributo Mecano, una celebración de la música que creó la banda más exitosa de los años ochenta y de los muchos sentimientos que movieron y pusieron en común muy cuidada en todos sus aspectos.

Música perfectamente estudiada, luces sincronizadas con el show, guitarras, teclados, humo y un enorme triángulo como centro del escenario que cambia de color para crear la atmósfera buscada y llevar al público a una década de canciones para el recuerdo son los ingredientes de un concierto que tiene como vocalista a Isabel Fernández.

¿Fue difícil afrontar el reto de ponerse en la piel de Ana Torroja, considerada una de las mejores voces de la música española?

La verdad es que sí fue difícil afrontar ese reto, y que cuando me lo ofrecieron me dio vértigo; pero luego me di cuenta de que el público lo que va a buscar fundamentalmente es el recuerdo de lo que vivieron con esas canciones, se me quitaron todos los nervios y ya lo vivo todo con una naturalidad que hasta yo me asusto.

¿Cuánto mayor es el desafío mayor es la satisfacción al lograrlo?

Totalmente, yo así lo he sentido.

¿También conseguís que el público conecte con vosotros como lo hacía con Mecano?

Creemos que sí, que hemos conseguido esa conexión; sentimos que la gente recibe nuestra música como si fuese la de Mecano, porque al final de los conciertos así nos lo dicen, nos cuentan que ellos van a nuestro espectáculo para revivir la música y las historias que esas canciones les recuerdan, y eso es lo que al final a nosotros nos recompensa.

Aparte de por la música, ¿apostáis también por transmitir la emoción que creaban Ana, Nacho y José María?

Claro, eso es fundamental en nuestro espectáculo. Queremos que nuestra música esté llena de todo ese sentimiento que ellos transmitían, y también destacamos que en sus canciones hay mucha reivindicación, que se atrevieron a cantar sobre muchos asuntos de los que entonces no se hablaba porque eran tabú, tanto que además de hacer temas estupendos muchos de ellos pueden considerarse revolucionarios.

Ellos hablaron de temas que ahora son habituales, por ejemplo la droga o las relaciones entre personas del mismo sexo, pero que entonces mucha gente no se atrevía a decir en aquella época, y por esos sus canciones hicieron un gran favor a la sociedad.

Desde que comenzasteis con este proyecto en 2021, ¿habéis recibido algún comentario sobre vuestra música de alguno de los miembros de Mecano?

Sí, el verano pasado estuvo nuestro compañero Dani estuvo en un festival en Lisboa, se encontró con Nacho y le contó que formaba parte de un grupo tributo a Mecano, le dijo que no nos había visto en directo pero sí en vídeo y afirmó que era un honor para él… cuando el honor es nuestro.

Siendo tan amplio el repertorio de Mecano, ¿qué criterio utilizáis para elegir las canciones que sonarán en vuestro concierto?

Es una tarea complicada, en la cual casi no se acierta nunca con el gusto de todos porque siempre se echa en falta alguna canción que para cada uno es especial; nosotros lo que hacemos es intentar centrarnos más en el último el último disco y en la última gira que hicieron en el 1992,y además de esos temas interpretamos también algunos de los primeros.

Al final lo que buscamos es que en las canciones que elegimos estén las claves principales del grupo, para que el concierto guste tanto a los que lo siguieron desde el principio de su trayectoria como a los que lo conocieron más al final.

Pero habrá algunas imprescindibles…

Eso también, y ahí están, por ejemplo, Mujer contra mujer, El 7 de septiembre, Aire o Una rosa es una rosa, que la metimos el año pasado porque nos la pedían mucho y sentimos que tenía que estar.

Y entre esa amplitud, ¿cuál es tu canción favorita?

Si tuviera que elegir una me quedaría con Hijo de la Luna, tal vez por las vivencias que he tenido en los conciertos, porque se escucha el clamor de todo el mundo cuando se sabe que esa canción va a sonar.

A la hora de distribuir los temas de su repertorio, ¿cómo los repartís, por época, por tema, por ritmo…?

Habitualmente empezamos flojito para luego ir ganando en fuerza, y que el público vaya viviendo desde subidas y bajadas, con la emoción siempre presente, para que el espectáculo no se les haga monótono. Y además entre canción y canción vamos soltando algunas anécdotas y curiosidades del grupo y de las canciones, que creo que eso hace además que la gente conecte un poquito más.

Mecano dominó la década de los ochenta y llegó hasta principios de los 90 pero su música ha ido mucho más allá y gusta a varias generaciones, ¿en sus conciertos hay también público de muy diferentes edades?

Sí, entre nuestro público vemos a gente de muy diferentes edades, a padres que van con sus hijos porque aunque no conocieron a Mecano sí han escuchado después su música en casa. Y a mi me pasa igual, yo nací en el 96, o sea que no llegué a conocer a Mecano funcionando, pero les conozco a través de mis padres, tengo el recuerdo de que mi padre me sentaba en la cocina, me ponía las canciones de Mecano y me las aprendía con él.

En nuestros conciertos vemos que disfrutan por igual mayores y jóvenes, que todos tienen algún recuerdo relacionado con las canciones de Mecano, y eso es muy emocionante porque es una música que, además de muy buena, une a varias generaciones.