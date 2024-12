El comercio llama a apostar por lo local en la campaña clave

La Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco) hizo un llamamiento hace unos días para que los ciudadanos de la Comunidad apuesten por comprar los regalos de la campaña navideña en sus comercios locales, frente al «fraude» que, defienden, ha supuesto el 'Black Friday' en muchas grandes superficies, citando un reciente informe de la OCU. En el mismo sentido se pronunciaron tanto el presidente de la Federación de Comercio de Ávila integrada en CEOE Ávila, Andrés Sánchez, como el presidente de CEOE Ávila, Diego Díez, quienes animan a los abulenses a que «piensen en Ávila» a la hora de tomar decisiones de compra en cuanto al comercio y a otros servicios. «Hay que apostar por nuestro tejido industrial y empresarial primero, no podemos ser el segundo plato de nadie, sino el principal nuestro», señaló Díez.

Andrés Sánchez, por su parte, coincidió en la importancia de apostar por el comercio de proximidad en una campaña, la navideña, que es clave para la mayoría de los establecimientos locales, no en vano en algunos sectores llega a suponer el «40% de la facturación de todo el año».

Con ese gasto en el comercio local se dinamiza la economía «y nos beneficia a todos», insistió el comerciante, quien hizo especial hincapié en «las ventajas» que aportan estos negocios frente a las grandes superficies o al comercio on line. «Es lo más cómodo, lo más sostenible y lo más práctico; es la 'compra diez' y la compra con todos los sentidos, no solo con la vista como cuando compras por internet», señala Andrés Sánchez, que añade que, además, «si no aciertas con el regalo lo puedes cambiar sin problemas y no andas con líos de paquetes». Y es que, señaló, la compra por internet puede parecer más cómoda, «pero te pierdes la experiencia de comprar en una tienda física, con todo lo que supone, y además muchas veces lo que te llega no es lo que esperabas», insistió. El asesoramiento de los comerciantes es otro de los puntos fuertes, además «del pago seguro y la compra inmediata, el 99,9% son ventajas», animó.

En este marco, el comercio abulense afronta con optimismo la recta final de la campaña navideña. «En estos días la gente está tanteando el terreno para los regalos, mirando los productos y pensando en las celebraciones, así que lo importante está por venir», auguró. Todo ello en el marco de un tramo final de año que, como los anteriores, no está siendo fácil para el sector. «Muchos comercios solo sobreviven a duras penas, depende del sector, pero la competencia es importante en grandes superficies y plataformas y a Ávila, en general, le falta algo de pulmón; con los de fuera se alivia algo, pero solo con lo nuestro la máquina no funciona como debería hacerlo. Los negocios necesitan una cuota de mercado mayor y muchos comerciantes somos héroes por abrir la persiana todos los días», resumió.